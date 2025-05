Ansu y Riqui proyectan con Messi el Barça del futuro

Crónica

Partido inútil para el Barcelona y sin embargo enrarecido por las declaraciones de Messi tras la debacle ante el Osasuna . Calurosa tarde en Vitoria, potentísimo disparo de Riqui Puig al travesaño para empezar. También lo intentó Ansu, que nunca duda cuando puede chutar, pero se le fue el disparo ligeramente desviado. Vistoso partido, pero cuando lo pensabas un poco la depresión te regresaba a la vergüenza más absoluta. Arturo Vidal también chutó al larguero, pero más fuerte que el sobresalto del casi gol lo fue recordar a continuación que uno de los argumentos de este Barça es Arturo Vidal, Qué gran vulgaridad.

Riqui Puig y Ansu alegraban la tarde y hacían pensar en el camino de la refundación, junto a Ter Stegen y De Jong , estos dos últimos ayer no fueron titulares. Y naturalmente Messi. Ahora se ha puesto de moda decir que el gran problema del Barça es Messi, que es un consentido y que ha arruinado al Barça con sus caprichos. En mi vida he escuchado un argumento más estúpido. Messi continúa siendo el mejor jugador del mundo y lo que necesita es un presidente con dos dedos de frente, un entrenador que sepa proteger sus virtudes y un equipo que no sea una residencia de la tercera edad con salarios imposibles, sino una máquina de alta precisión con jugadores tan interesantes como los anteriormente citados. Precisamente Messi chutó al palo y empezó a parecer una broma que todo lo que hacía el Barça acabara en la madera .

Pero quien finalmente marcó fue Ansu, rematando un centro de Messi . Buena anticipación del joven antílope, letal instinto goleador a sus 17 años. Es un jugador extraordinario. Dotado, listo, trabajador, valiente, y que tiene la suerte de los mejores, no como Luis Suárez , que todo lo fallaba, hasta los uno contra uno más elementales contra el portero Roberto. Qué bueno Ansu, qué mayor está Suárez, que gran desratización necesita el Barça, y qué bien nos lo podríamos pasar los barcelonistas si no fuéremos una tribu de hechicero y taparrabos cuando votamos, y si entendiéramos que el talento es la única respuesta a todas las preguntas, la única solución a todos los problemas y la única luz que asegura el gran progreso del mundo. La pausa de hidratación fue de más de 3 minutos porque estábamos a más de 30 grados en Mendizorroza.

Riqui Puig volviendo de la pausa le puso una perita en dulce a Messi que el astro argentino remató con pausa y finura para lograr el segund o. Con Riqui y con Ansu, Messi puede hacer intervenciones más letales y que le cuestan menos desgaste de energía. Esfuerzos más cortos, y no se tiene que pelear con medio equipo contrario para resolverlos. Esto es lo que hay que hacer con Messi, y no venderlo . Luis Suárez estropeaba todo lo que tocaba. Arturo Vidal remató de cabeza -muy bien, hay que decirlo- un centro de Messi. Brillante desmarque vertical para romper la defensa, pero Roberto puso una mano colosal y evitó el tercero. Duró poco el rédito del esfuerzo: Messi abrió, Alba centró, y al uruguayo por fin le salió bien algo y marcó de cabeza .

El Barça continuó luciendo en ataque pero empezó a dar facilidades ofensivas al Alavés y Pere Pons falló lo infallable. Lenglet, lesionado . Ansu continuó dando muestras de su talento ilimitado. Araujo muy acertado y muy serio durante todo el partido: era una burla compararlo con Umtiti. En el 57, Riqui le regaló el cuarto a Semedo, buen disparo, que había sustituido al caído Lenglet . De Jong entró por Busquets y el Barça tenía en el campo el esquema de su futuro, cierto es que mezclado con morralla (por no hablar del palco, claro). Entre De Jong, Alba y Messi marcaron el quinto . Líneas claras y bien trazadas, como el pabellón Mies van der Rohe.

El Alavés hizo poco y lo poco que hizo le salió mal. Setién se reivindicó, aunque muy tarde, demostrando con Riqui y Ansu ayudando a Messi que aún tiene algo técnico que aportar . El Barça no se jugaba ayer nada, pero su técnico se salvó de un despido que antes del partido parecía cantado.

