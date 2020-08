Fútbol femenino Aitana Bonmatí atiza al CSD La jugadora del Barcelona responde a un tuit de Irene Lozano, presidenta del organismo del Estado, denunciando la situación que vive el fútbol femenino

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, ha aprovechado un mensaje en las redes sociales de Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, para denunciar la situación que vive el fútbol femenino y criticar la gestión que está realizando el organismo gubernamental dependiente del Estado. La política quiso felicitar al club azulgrana por su pase a las semifinales de la Champions League tras su victoria ante el Atlético de Madrid (1-0) este pasado viernes y se encontró con la respuesta de la centrocampista azulgrana. «Hoy hemos tenido el corazón dividido por el enfrentamiento entre dos equipos españoles que son un orgullo para nuestro país. Mi enhorabuena al Barcelona por clasificarse para semifinales de la UWCL, ojalá llegue a la final. ¡Mucho ánimo al Atleti!», era el tuit publicado por Irene Lozano. Entre las muchas respuestas que recibió la gestora del deporte español destacaba la de Aitana Bonmatí. «Gracias Irene. Pero después de Champions ¿qué nos queda? A día de hoy no tenemos fecha para volver a competir en liga mientras las grandes ligas europeas sí. ¿Se está trabajando para ello?», cuestionaba.

Hay que tener en cuenta que la Federación española determino que el 5 de septiembre debía arrancar la Primera Iberdrola. No obstante, la pandemia a causa del Covid-19 y los nuevos brotes de la enfermedad han hecho que la RFEF haya dejado en el aire su decisión. Tras reunirse con las Territoriales y los clubes, la Federación determinó que fuera el CSD el que aprobara el calendario de los deportes no profesionales, instaurando un protocolo de seguridad y medidas sanitarias. Desde entonces, no ha habido ningún movimiento, lo que ha generado cierta incertidumbre y la crítica de jugadoras y cuerpos técnicos.

Bonmatí no ha sido la única jugadora que ha manifestado su preocupación y malestar. Pier Luigi Cherubino, entrenador del Betis, también ha expresado su queja: «Ganas de fútbol y de competición, una pena que en España sigamos sin saber nada de cuándo vamos a arrancar», soltaba. Hay que tener en cuenta que las grandes Ligas ya saben cuando iniciarán sus campeonatos. Italia el 22 de agosto, Alemania el 4 de septiembre, Francia e Inglaterra el 5 de septiembre y Portugal el 27 de septiembre. « La RFEF y el CSD no saben o no contentan. Queremos igualdad. Tomen el fútbol femenino en serio. El fútbol femenino necesita hechos, no sólo palabras. Debe pasar de Liga profesionalizada a profesional. La Primera Iberdrola no ha vuelto a competir y sí lo ha hecho la Liga Santander. RFEF, nuestro protocolo sanitario debe tener los controles que le faltan a los equipos», añadió Pier. A él se unió Juan Carlos Antúnez, entrenador del Santa Teresa: «Vamos a ver si nuestro gobierno que se preocupa por 10 o 12 mil puestos de trabajo en el fútbol modesto en nuestro país. Y el caso del fútbol femenino de demostrar una igualdad real y no de pancarta en las manifestaciones».

Desde la Federación dan largas y están a la espera de un protocolo de seguridad y sanidad que debe enviarles en CSD. Además, han asegurado que en cuanto les llegue el documento se iniciará la competición, aunque tardará un mes en ponerse en marcha. Es decir, que sin que haya habido ninguna comunicación a los clubes, queda descartado el mes de septiembre para que arranque la Primera Iberdrola, mientras que las otras grandes Ligas ya podrán iniciar sus competiciones.