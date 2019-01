Fútbol Ahora el Barça sí quiere la Copa «Ahora lo que nos interesa es la Copa. Nuestar intención es pasar», asegura Valverde de cara al partido ante el Sevilla

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 27/01/2019 19:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Barcelona solventó el partido ante el Girona y sus componentes quisieron transmitir un menaje ambicioso después de las críticas que recibieron tras dar a entender que la Copa no era un objetivo prioritario. Ernesto Valverde fue el primero en asegurar que el torneo del ko es uno de los objetivos del club catalán. «Nuestra idea es pasar. El otro día hicimos cambios con respecto a hoy y creo que el Girona también lo ha hecho. Todos lo hacemos. Me gustaría no repetir el resultado del otro día. Esta semana tenemos tres partidos en seis días, uno muy importante contra el Valencia. Pero sí es verdad que ahora lo que nos interesa es la Copa», empezó explicando el técnico azulgrana tras vencer al equipo de Eusebio con los goles de Semedo y Messi. « El partido de hoy era clave. Porque es un derbi y porque sabemos cómo juega el Girona, que es intenso y un gran equipo. Cada victoria en la segunda vuelta es un paso importante. Ahora, vamos a ver si mañana nos recuperamos y pensamos en el miércoles. Nuestra intención es pasar», insistió el técnico.

Valverde también analizó el partido en sí y explicó algunas cuestiones como la entrada de Arthur: «Estábamos teniendo dificultades porque nos tiraban la presión muy alta y, a veces, no éramos capaces de pasarla. Esas pérdidas nos generaban ocasiones claras del Girona. Cuando ha salido Arthur, él tiene capacidad para tener el balón. Además, ellos estaban con diez y ya era una cuestión de controlar el juego y buscar al jugador libre. Él ahí se mueve bien». Y añadió: «Está claro que, justo después de la expulsión, ha habido minutos en los que nos estaban apretando. Era una cuestión de tiempo. Nos interesaba dominar el juego en el inicio, cerca de nuestros centrales. Salvar esa presión para conectar con los delanteros. Tienes la intranquilidad porque sabes que las vas a tener, pero hay que finiquitar el partido. Ellos, con Stuani y Portu son peligrosos. Al final hemos tenido ocasiones y hemos solucionado el partido".

Valverde también valoró el partido de algunos jugadores a nivel individual. Sobre Coutinho apuntó que «lo que me gusta de él es que siempre se atreve y siempre se enfrenta al contrario. Puede estar más o menos acertado. Al final son los delanteros los que están para el uno contra uno. Ha tenido opciones y que se quede solo contra el portero es buenísimo. ¿Que hoy no las ha convertido? Ya lo hará». Y elogió a Semedo, que anotó el primer gol del equipo: «Es un jugador fuerte y vamos alternando a los jugadores. Con Sergi Roberto tengo especial cuidado porque lleva dos partidos seguidos y ha tenido un par de episodios musculares este año. Lo mismo con Arthur. Es un jugador que hay que ir manejando, como Jordi, como Aleñá...».

Jordi Alba también se mostró contento por la victoria. «Creo que nos han puesto más apuros con diez que con once. Es un grandísimo equipo, para mí de los que mejor fútbol practica en la Liga. Siempre cuesta ganar aquí. Es una victoria que nos refuerza mucho. Cuando se han quedado con diez hemos tenido más llegada. Se repliegan bien, ha sido un partido sufrido pero muy trabajado. Ha sido un partido igualado y se ha ganado por pequeños detalles. Con la calidad que tenemos arriba. Leo nunca falla y también contento por el gol de Semedo. La Liga cada vez está más igualada. A priori los de arriba estaremos Madrid, Atlético y nosotros pero hay equipos que siguen ahí dando la sorpresa. Con la mentalidad de que cada partido te cuesta la Liga vamos».

Por parte del Girona, el equipo ha lamentado la derrota y se ha quejado de algunas decisiones del árbitro. La expulsión de Bernardo fue una de las acciones de las que se quejó Eusebio: «La expulsión nos ha condicionado. Íbamos por debajo en el marcador, pero estábamos compitiendo bien. Ha sido una decisión dudosa. Ninguna de las dos amarillas ha sido clara. Si ya hay diferencias entre los equipos, hay que valorar si merece expulsión una disputa entre dos jugadores. Ha sido una losa muy grande. Pero bueno, no tengo nada que reprocharle a los jugadores pese a no conseguir, un día más, la victoria». Y añadió: «Nos tenemos que quedar con las sensaciones que deja el equipo. Y son buenas. Tenemos que seguir dando trabajo y confiar en que llegue esa victoria que nos haga ver las cosas de otra manera. Hemos intentado ponerle las cosas difíciles al Barça». Eusebio no quiso ahondar demasiado en el VAR: «Siempre he confiado en la honestidad de los árbitros. Espero que sigan haciendo su trabajo con el respeto que merecemos los equipos. Hoy, dejarnos con un jugador menos cuando estábamos así... Es una decisión que hay que sopesar más. No se ha tomado con consistencia. Ha habido otra jugada de Busquets, que tenía una amarilla, no ha visto la segunda. Queríamos que nos ganara el Barça once contra once. Pido un poco de reflexión con las amarillas».