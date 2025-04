Un Agüero en el modesto Olivenza

Minutos antes de que el equipo en el que su hermano deslumbró en España comenzara su partido ante al Alavés en el Metropolitano , las redes sociales empezaron a bullir por el anuncio de la llegada de Gastón del Castillo a un modesto como el Olivenza de Badajoz . Mediapunta desconocido para la inmensa mayoría de la afición pacense, la dimensión del fichaje estalló al trascender que Agüero es el segundo apellido del nuevo jugador de este conjunto de Tercera división, una categoría que se revolucionó este fin de semana en Extremadura al confirmarse que el familiar de la estrella del Manchester City bregará por los estadios de esta comunidad autónoma la próxima temporada. Un Agüero en Olivenza.

Gastón del Castillo

Gastón, al contrario que su hermano mayor, luce en la camiseta el apellido de su padre y no el de su madre como el Kun, pero a ambos les une un enorme parecido físico. Prometía mucho en su adolescencia y más compartiendo genes con una figura como la del exdelantero del Atlético de Madrid , aunque las habilidades con el balón que demuestra el pequeño del clan de los Agüero andan lejos de las del ahora jugador del Manchester City . Algún problema extrafutbolístico tampoco le ha ayudado en su carrera. Antonio Rueda , su próximo entrenador y figura clave en su fichaje por el Olivenza , considera, sin embargo, que el mediapunta aportará muchísimo a su nuevo club. En la conversación con ABC rehuye la comparación. «Yo no he fichado al hermano de Sergio Agüero, yo ficho a Gastón del Castillo. A mí no me mandan vídeos del Kun, a mí el que me interesa es ese jugador que veo en los vídeos, que me encanta y que casualmente es el hermano del futbolista del Manchester City. A sus representantes les ha gustado nuestro proyecto deportivo, nuestro modelo de juego y entienden que podemos ayudar a relanzar al futbolista. Estoy feliz por su llegada».

Experiencia en el Cádiz

Con cara de niño picarón a pesar de haber cumplido ya 23 años, Gastón del Castillo conocerá Extremadura después de haber pisado la máxima división de su país y tras una primera aventura en España con el Cádiz en la categoría de plata, experiencias en las que la escasez de minutos resultó un triste denominador común. Apenas una hora entre Liga y Copa en la entidad andaluza. Su último equipo ha sido el Saltillo mexicano . El argentino aún no ha paseado por las calles de Olivenza, pero ayer ya acaparó conversaciones en este municipio fronterizo con Portugal de poco más de 10.000 habitantes. Su nombre no dejó de pronunciarse en las terrazas de los bares en las que los vecinos buscaban refugio para el calor. «Tener al hermano de Agüero aquí es un bombazo. Con que sea sólo el cinco por ciento de bueno que el Kun nos vale», bromeaba uno de ellos.

Antonio Rueda, el técnico

Aunque en la temporada 2016-2017 no cumplió las expectativas en su paso por el Ramón de Carranza , Antonio Rueda confía en su apuesta por Gastón, un jugador que nunca ha terminado de estallar. El técnico lo tiene claro: «Un futbolista que ha jugado en la Primera división argentina y en el Cádiz tiene potencial más que de sobra para seguir creciendo con 23 años. Vamos a intentar ayudar a que continúé progresando». Empezó a tantear el fichaje en abril y este sábado su oficialidad pilló por sorpresa a la afición oliventina. La ilusión ya empieza a palparse. «Las expectativas tienen que crearse cuando el futbolista rinda en nuestro equipo. El que va a jugar aquí es Gastón, no Sergio , y si no rinde no nos vale para nada que sea familia del Kun», tranquiliza Rueda.

De momento no hay unanimidad en las conversaciones que inundan el pueblo. Gastón del Castillo , para unos, el hermano del Kun, para otros, «Punchi» , como también es conocido el argentino, que ha jugado con las selecciones inferiores de su país, no llega a Olivenza como estrella tampoco en lo económico porque el jugador cobrará lo mismo que sus compañeros. Una cifra a años luz del sueldo que Sergio Agüero disfruta en el Manchester City. «El Olivenza le paga acorde a lo que cobran el resto de jugadores y sus representantes, que han priorizado lo deportivo, han valorado nuestro proyecto», asegura Antonio Rueda , un entrenador que en Tercera división ha dirigido a otros equipos como el Mora o el San Roque de Lepe.

Evitar las comparaciones

Ahora, Rueda ya está deseando que empiece la temporada para ver sobre la hierba a Gastón del Castillo , un jugador que espera aporte mucho al Olivenza . «Si no llega a ser hermano de Sergio lo hubiera fichado igual, no tiene nada que ver su lazo familiar. Al contrario, puede que incluso ser el hermano del Kun Agüero le pueda pesar al chaval, que le comparen permanentemente puede ser un problema para él y vamos a estar para ayudarle», asegura el preparador sevillano. «Le he visto en muchos vídeos y es un futbolista que viene como anillo al dedo a mi forma de plantear los partidos», añade en su conversación con ABC, en la que explica la forma de jugar que quiere en sus equipos. «Preparo varios planes para que los rivales no me cojan el estilo, me gusta tener alternativas para que el contrario no sepa o dude a lo que jugamos. Para eso necesito jugadores diferentes y Gastón lo es. Un futbolista que puede hacer cosas inesperadas». Como él, la afición oliventina también espera ilusionada la llegada del nuevo fichaje de un club que tienen su techo en Tercera división.