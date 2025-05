Agobio y pérdida de visión periférica, así es el fútbol con mascarilla y sin test

Alex Jiménez , central del Club Deportivo Miajadas , y Javi del Val , lateral del Villaverde San Andrés , son dos de los más de 7.000 futbolistas que militan en la Tercera división, pero esta temporada sus figuras impactan ... en los estadios extremeños y madrileños de la categoría porque son los únicos que en época de coronavirus disputan los partidos con mascarilla . Mientras siguen reclamando test para que la competición se desarrolle con mayor seguridad, ambos coinciden al explicar a ABC que su decisión está motivada más por responsabilidad que por miedo .

«Para mí lo más importante es la salud, todos deberían jugar con mascarilla hasta que nos hagan los test que llevamos tiempo esperando. Si se hicieran esas pruebas, claro que dejaría de usarla», reconoce Del Val, lateral izquierdo del Villaverde . A principios de octubre, la Federación Española anunció la cesión de 200.000 pruebas como ayuda al fútbol no profesional y, unos días después, RFEF y AFE llegaron a un acuerdo para que los futbolistas tengan que pasar test 72 o 48 horas antes de los partidos oficiales. Los protagonistas de la categoría siguen esperando las pruebas y al hablar con ellos se nota el desconcierto. «No sabemos dónde están los test, se han debido perder por el camino. Yo tengo miedo porque siento que nos están dejando jugar sin ningún control, nos ponen en el campo a 22 futbolistas, cada uno de diferentes localidades, y a correr. Tengo un trabajo, una familia y no puedo exponerme al virus. El único recurso de protección que tengo en mis manos es el uso de la mascarilla», afirma Álex Jiménez, capitán del Miajadas . «Lo más importante es que nos hagan los test para poder jugar sin la mascarilla, como sucede en Primera y Segunda división», demanda.

El defensa del conjunto extremeño sigue luchando por ello. «Aquí hemos conseguido que nuestro club nos haga tests cada 15 días . Una parte lo pagan ellos y la otra nosotros», añade el jugador, que considera fundamental poder pasar una prueba antes de cada partido para jugar con total seguridad. Hasta entonces, como Del Val, seguirá luciendo mascarilla.

Alex Jiménez, capitán del Miajadas, en el partido ante el Azuaga Teresa Romero Azuaga

Alex Jiménez ABC

« No es tanto por miedo como por responsabilidad . Tenemos que ser conscientes de que vivimos en sociedad y es hora de arrimar el hombro por las personas que tenemos a nuestro lado. Yo pienso en las más de 35.000 personas que han muerto ya en España y me gustaría que alguno de los familiares que han perdido a alguien viniera y explicara a la gente joven que se están exponiendo a un peligro real. En cierta manera, mi uso de la mascarilla es una una rebeldía contra lo que veo», reflexiona el futbolista cacereño, de 31 años y padre de un niño. Del Val, que también cuida de un bebé, confirma las palabras de su compañero Jiménez: «Realmente, yo miedo a contagiarme no tengo pese a que es cierto que el coronavirus no afecta solo a personas con patologías previas. Hay casos de deportistas a los que la enfermedad les ha afectado bastante. Yo uso la mascarilla por responsabilidad para proteger a mi familia».

Aplazamientos y sentada

La pandemia avanza y la intranquilidad aumenta en la Tercera división del fútbol. Hay nerviosismo ante el futuro. El pasado domingo se aplazaron todos los partidos en Asturias, Cantabria y Aragóns¡ . En La Rioja, el Alberite-Náxara de hace dos jornadas comenzó con una protesta . Tras el pitido inicial, los futbolistas locales realizaron una sentada, mientras los visitantes se tapaban la boca y la nariz con el brazo. Dos maneras diferentes de reivindicar los test que demandan los futbolistas. La Federación ha anunciado que llegarán a principios de este mes, pero nadie se fía.

«El uso de la mascarilla es incómodo, provoca sensación de agobio y dificulta en cierta manera la respiración . Eso, desde el punto de vista fisiológico, aumenta la frecuencia cardiaca y la sensación de esfuerzo percibida», explica Javi del Val, que pone el énfasis en una consecuencia menos conocida. «Desde el punto de vista del rendimiento en el terreno, se pierde visión periférica y eso puede ser determinante en alguna acción del juego». En los entrenamiento del Villaverde todos la usan, en los partidos solo él. «El riesgo de transmisión es alto, sobre todo en acciones como córnes. Para mí, lo más importante es la salud y creo que todos deberían jugar con mascarilla».

En Miajadas , a 280 kilómetros de Villaverde, lo hace Álex Jiménez . «Al principio escuchaba comentarios de padres, e incluso de compañeros, y me veía como un bicho raro siendo el único que la utilizaba, ahora lo he normalizado tanto que no me importa. A medida que han ido pasando los días, el que mira raro ahora soy. por no usarla. No sé por qué los chicos ponen tan en riesgo su salud y también la de los demás». Como a su compañero de la Tercera madrileña, la mascarilla le provoca cierta incomodidad durante los encuentros, pero la dan por bien empleada: «A mí me cuesta respirar un poco más jugando con la mascarilla, pero más le cuesta a una persona que ha cogido la Covid-19 y está intubada boca a bajo en una cama». Una contundente reflexión.

Javi Del Val, a la derecha, posando con el Villaverde hace dos domingos Joaquín Morcuende

Javi Del Val J. Morcuende

La decisión de Javi del Val y de Alex Jiménez respecto al uso de la mascarilla en los partidos es tan firme como meditada y documentada. Graduados ambos en Ciencias del Deportes, el lateral del equipo madrileño recuerda a ABC que ha participado en varios seminarios web sobre el uso de esta protección, en los que han intervenido importantes expertos del deporte y de la medicina. El pasado fin de semana, antes de recibir al filial del Leganés en el estadio Boetticher, el histórico campo de la regional madrileña donde el Atlético de Madrid realizaba hace años las pruebas a los chavales que intentaban entrar en su cantera, el lateral buscó sus apuntes y realizó una revisión bibliográfica ante la amenaza de que el partido se jugara con lluvia, que finalmente no apareció. «C on lluvia no tengo tan claro que deba usarse porque la mascarilla se empapa y pierde efectividad. Además, la respiración resulta casi imposible».

Dosis extra de oxígeno

En condiciones normales, jugar un partido con mascarilla también provoca una sensación de agobio a la que los protagonistas con los que ha hablado ABC ya se han acostumbrado. Durante los encuentros, ambos se buscan sus trucos cuando necesitan una dosis extra de oxígeno. «Al ser lateral izquierdo, tengo la suerte de que en los saques de banda, como no tengo a ningún compañero ni rival a menos de dos metros, puedo aprovechar para bajarme la mascarilla y tomar un poco de aire para darme un respiro y recuperar mejor tras los esfuerzos», reconoce Del Val. Alex Jiménez también tira de argucia. «Cuando jugamos, vamos a 160, 170 pulsaciones, y el cuerpo demanda muchísimo oxígeno. Aunque se puede respirar con ella, hay determinados momentos del partido en los que me alejo de la zona de acción del balón para bajarse un poquito la mascarilla y respirar un poco más hondo. Eso sí, en acciones de más contacto, tipo faltas laterales o saques de esquina, la mascarilla siempre está bien puesta».

El central del Miajadas, sin embargo, llegó a plantearse renunciar a jugar esta temporada , pero finalmente optó por la mascarilla. «No tenía claro qué hacer y más teniendo detrás una mujer y un niño que no llega al año. Yo tengo mi trabajo y vivo de él, pero, para los que amamos el fútbol, es muy complicado dejarlo aun en estas circunstancias», reconoce el capitán del conjunto miajadeño antes de poner el dedo en la llaga. «Hubiera sido una buena solución que no hubiera arrancado la competición, pero hay muchos intereses detrás del fútbol que obligan a tirar para adelante». Mientras llegan los test, ellos seguirán con sus mascarillas. Es la nueva realidad del otro fútbol.