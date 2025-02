Aganzo se mantiene al frente de la AFE y nombra dos vicepresidentes del fútbol modesto

David Aganzo, Diego Rivas y todos sus hombres siguen al mando de la Asociacion de Futbolistas Españoles. Después de todas las presiones externas para que dimitieran, los dos líderes del sindicato y los hombres que les apoyan sostienen la mayoría de voto en el seno de la Junta directiva del sindicato, que ayer se reunió y eligió a dos nuevos vicepresidentes, que son e

La directiva aprobó por unanimidad la creación del fondo de ayuda y emergencia AFE para todos los afectados por la crisis sanitaria por la COVID-19 en todas las categorías masculinas y femeninas.

La Asociación de Futbolistas Españoles celebró desde las cinco de la tarde, por vía telemática, una Junta directiva para nombrar dos nuevos vicepresidentes, tras las últimas dimisiones de Juan Mata y David De Gea, que se produjeron hace tiempo. El presidente del sindicato, David Aganzo, y Diego Rivas, secretario general, propusieron sustituirlos por otros dos futbolistas en activo, que son Juanma Marrero, jugador del Fuenlabrada, y Javier López, del Villarrobledo.

El presidente de la AFE le ha ganado un juicio hace dos días a Jesule, integrante de la Junta que perdió la vicepresidencia, trabaja en la escuela del sindicato y está de baja médica, y hoy ha ganado esta batalla.

En este ambiente, la Junta se reunió y David Aganzo y Diego Rivas , secretario general, tuvieron el apoyo en la directiva del sindicato de Lucas Pérez, Azkoitia, Fe Robles, Nestor Susaeta y José Luis Morales .

En el otro frente se encontraban Armando Lozano, Xavi Oliva, Queco Piña y Jesule .

El presidente no pensaba dimitir y, por supuesto, no lo ha hecho, frente a la campaña orquestada en su contra. Tiene mandato hasta noviembre de 2021. Ni piensa adelantar las elecciones. Los opositores han intentado conseguir más votos dentro de la Junta. No lo han logrado.

Varios componentes de la directiva han denunciado al presidente por administración desleal y cohecho, ante la denuncia de Antonio Saiz Checa, que aduce que le obligaron a pagar 3.000 euros a un funcionario público para obtener datos fiscales de FutboListas On, el sindicato paralelo. Antonio Saiz ya se retractó de denunciar este supuesto hecho en un juicio anterior, en otoño del año pasado. Ahora, Aganzo ha denunciado también a Saiz por calumnias .

Aganzo sucedió en 2017 a Rubiales, anterior presidente, y fue apoyado por el 98,58 por ciento de una Asamblea en la que tienen voto 10.900 jugadores. Entonces surgió Futbolistas ON, liderada por dos ex miembros de la AFE, Juanjo Martínez y Tamara Ramos.

Xavi Oliva, Queco Piña y Jesule comenzaron esta guerra contra Aganzo y Rivas en agosto. En este combate se añadían batallas. Futbolistas ON presentó una querella criminal contra su extesorera, Ana Vila, por enviar datos importantes del sindicato paralelo a la AFE.

Diego Rivas manifestó en ABC hace dos días que no han perdido ningún juicio contra los opositores: «El tiempo da y quita razones. Hay mucho ruido, demandas, intereses de personas que estaban en la etapa anterior y que quieren echarnos para volver. Pero la Justicia siempre nos dio la razón».

La AFE mostró su apoyo a Jorge Molina y subrayó que le ampara la presunción de inocencia, para destacar que no está procesado ni investigado en causa alguna

Antes de la Junta directiva, la La Asociación de Futbolistas Españoles emitió un comunicado en defensa de Jorge Molina , jugador del Getafe, tras conocer diferentes informaciones que vinculan al delantero con un presunto amaño del partido entre su equipo y el Villarreal. «AFE muestra su total respaldo al futbolista y recuerda que le ampara la presunción de inocencia, como establece el artítulo 24 de la Constitución Española».

«Nuestra asociación, como ha manifestado siempre en este tipo de cuestiones, respeta todas las investigaciones que se encuentran en curso, que serán las que finalmente esclarezcan los hechos».

AFE «exige máximo respeto para Jorge Molina, que no está procesado ni investigado en causa alguna. La Justicia será la que deberá dilucidar los hechos finalmente».