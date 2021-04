Fútbol Aferrado al espíritu de Cruyff El Barça de Koeman puede ponerse líder mañana si gana al Granada. Hace unos meses estaba completamente desahuciado

Sergi Font Barcelona Actualizado: 28/04/2021 13:51h

El Barcelona tiene la oportunidad de colocarse líder este jueves si gana al Granada, una situación impensable a principios de año cuando el equipo estaba prácticamente desahuciado en el título liguero y se confirmaba el año de transición al que estaba abocado el club. Ahora todo parece deferente y el optimismo se ha desbordado. Tras ganar la Copa del Rey, el objetivo es un doblete que tendría sabor a gesta. La trayectoria de Koeman como entrenador recuerda a la de Johan Cruyff, que ganó tres Ligas en el último minuto, algo que tiene muchos visos de repetirse. «Éste no es más importante que los últimos partidos o los que nos quedan. Sabemos que es una lucha entre los cuatro equipos. El que gane, tiene que ganar casi todos los partidos», ha explicado Koeman tras el entrenamiento matinal. El holandés no cree que ponerse líder aumente la presión sobre sus jugadores: «Es importante ganar porque estamos en un momento que sabemos que podemos ser líderes y puede ser un premio, pero primero tenemos que ganar. Es partido a partido. Si miras atrás, es una situación inesperada, tuvimos mucha diferencia de puntos y es algo grande que hemos logrado, la opción de luchar por ganar la Liga».

«Ir primero es mejor porque los otros tienen que luchar. En mi época, el Deportivo de la Coruña falló un penalti, el Madrid perdió contra Tenerife... si tenemos esa suerte seguramente seremos campeones», aseguró un optimista Koeman, que ya se siente satisfecho por la trayectoria creciente el equipo: «En los últimos 17 partidos, casi la mitad de campeonato, tenemos 15 victorias. Es algo impresionante. Y ha tenido que ser así, porque en caso contrario no estaríamos luchando por el campeonato. Lo primero es que ha cogido las riendas, han ido mejor, está confiado, la efectividad ha subido... si el equipo está bien somos capaces de hacer y lograr el máximo». A pesar de ello, el neerlandés se muestra cauto, aunque se siente feliz por el optimismo que rodea al entorno: «No he visto a los jugadores pensando que el trabajo está hecho. Ahora puede ser que seamos el favorito según mucha gente, pero nosotros no pensamos así. Sabemos de la dificultad de ganar los partidos porque todos los rivales juegan por algo. El equipo ha aprendido de ir partido a partido. No hay que volverse loco por la posibilidad que existe si ganas. Lo importante es mañana y estar preparado para un partido complicado».

Tiene tantas ganas de ponerse líder, que Koeman no reservará a nadie a pesar que el domingo vuelven a jugar, en ese caso ante el Valencia. El Barcelona tiene cuatro futbolistas importantes (Messi, Griezmann, De Jong y Mingueza) apercibidos de sanción. «No me preocupa porque es parte del fútbol que puedas tener gente sancionada. El partido de dentro de dos semanas no es importante si no ganas mañana. Hay que ser listo. No hay que buscar, pero si hay una jugada que tienes que ayudar y te sacan tarjeta, mala suerte y juega otro el próximo partido», expuso Koeman, que dejó claro que no cree demasiado en las rotaciones: «Lo importante es el equipo y si un jugador, por tema físico, no está bien es una posibilidad pensar de cambiarlo. No soy partidario de cambiar mucho. Si el equipo funciona no hay que tocar mucho. Es duro para los suplentes, pero lo importante es el equipo». Finalmente, elogió a Griezmann: «Durante el verano ya le dije que era un jugador importante. Claro que tuve críticas por la falta de efectividad de los delanteros, y también de Antoine. Pero es un chico que me gusta, trabaja para el equipo y al máximo. Ahora está con más confianza. El primer gol que marca contra el Villarreal, no lo puedes lograr si te falta confianza. Está en un momento importante y bueno».