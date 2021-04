Fútbol Así afecta la pandemia de coronavirus a la economía del fútbol español Real Madrid, Valencia, Betis y Alavés no han gastado ni un solo euro en fichajes esta temporada Muchos equipos están obligados a reducir el límite de coste de plantilla deportiva

El Covid-19 no ha dejado indiferente a nadie. Cuando la temporada 2019/20 arrancó, nadie se imaginaba cómo iba a terminar. Sin embargo, en la temporada 2020/21, los clubes españoles ya estaban avisados. Equipos como el Real Madrid, el Valencia, el Betis y el Alavés fuesen previsores, no gastando ni un solo euro de sus bolsillos en fichajes. En total, son 506,2 millones de euros los que se han ahorrado los equipos de Primera en este apartado tras la llegada del Covid -19.

Conocer al detalle el balance de ingresos y gastos de un club puede llegar a ser una utopía por las múltiples variables que entran en juego, tanto en la previsión inicial como por las circunstancias inherentes a la temporada. Sin embargo, algo que sí conocemos temporada tras temporada, es lo que gastan en fichajes. La merma de ingresos en fichajes de la presente temporada con respecto a la anterior se ha dado en la mayoría de equipos, a excepción de la Real Sociedad, el Valencia, el Osasuna y el Real Valladolid,, que han visto cómo sus ingresos se han incrementado.

Llamativo es el caso del Atlético, que ha pasado de ingresar 309 millones de euros en la temporada 2019/20 a poco más de 73 millones en la actual campaña. Situación que se repite con el Sevilla, que ha ingresado casi siete veces menos de lo que consiguió en la pasada temporada (los hispalenses han pasado de 130 millones a tan solo 19). En esta línea también se encuentra el Villarreal, que ha visto reducidos sus ingresos en más de 42 millones de euros entre ambas temporadas.

La sangría global, según confirma LaLiga, se traduce en una pérdida de ingresos por valor de 2.013 millones de euros entre todos los clubes de fútbol de Primera a lo largo de las dos últimas temporadas (2019/20 y 2020/21). Los encuentros a puerta cerrada y la falta de ingresos por venta de entradas y abonos se han hecho notar.

Renovaciones a la baja

Renovar a la baja. Esta es una de las cuestiones que más se está llevando a cabo por parte de los equipos. Llama la atención, por ejemplo, la rebaja salarial de Piqué en un 50%, según OneFootball. Y es que si durante las temporadas 2018/19 a 2019/20 su sueldo era de 12,4 millones de euros por temporada, a partir de ahora su salario ha quedado reducido a la mitad (6,2 millones de euros).

Sin embargo, el jugador culé ha firmado su renovación en el club azulgrana por otras dos temporadas más hasta 2024. Pero eso sí, esta ampliación está supeditada a que el catalán juegue un determinado número de partidos. A fin de cuentas, acabará cobrando lo mismo, pero a largo plazo. Es un respiro ahora mismo, pero un gasto añadido en los próximos años.

«Esta renovación desahoga al FC Barcelona a corto plazo, pero realmente se trata de la misma cuantía alargada en los años. Piqué cobrará el mismo salario durante más campañas, con el consiguiente perjuicio para el club si su rendimiento deportivo se viese afectado por la avanzada edad del jugador», señalan desde Roams, asesor digital experto en plataformas de entretenimiento.

Los clubes siguen mirando a sus bolsillos para no perder más dinero por el camino. Y no sólo la renovación a la baja es la única opción que están implantando para recuperar el dinero perdido: también han dejado de lado los grandes fichajes a los que nos tenían acostumbrados cada temporada. El caso más evidente es el del Real Madrid que, mientras que otros años era de los equipos que más dinero gastaba en fichajes, esta temporada, en cambio, no ha realizado ni una sola incorporación que conllevase coste económico.

Y la cosa no se ha quedado aquí, también se han visto reducidos los salarios de los futbolistas. Como ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona. El primero cuenta ya con un 20% de reducción en los sueldos desde que el Covid-19 golpeara con fuerza. Por su parte, el Barcelona ha tenido que bajar los salarios a los futbolistas en 122 millones de euros. De hecho, ha sido el único club de LaLiga que ha aplicado un ERTE a su personal.

Pérdidas de 600 millones

El límite que cada equipo puede gastar en su plantilla deportiva ha disminuido considerablemente en la presente temporada frente a la 2019/20. Más de 600 millones de euros. Por equipos, los considerados grandes han sufrido aún más que los pequeños el golpe del Covid-19. «Esto no tiene otra explicación que la influencia en la economía de los logros deportivos como ascensos, posiciones en LaLiga o clasificaciones europeas», señalan desde Roams.

En positivo, el Athletic ve aumentado su límite al haber llegado a la final de la Copa del Rey 2019/20. Algo que también sucede con la Real Sociedad, que además se clasificó para la Europa League. Esto último, también le ha sucedido al Villarreal, que ha pasado de tener 113 millones en la temporada 19/20 a 142 en la 20/21.

Por su parte, el ascenso a Primera del Elche, el Cádiz y el Huesca hace que aumenten su límite en 26 millones de euros, 30 y 20 respectivamente, por todos los beneficios que supone estar en una división mayor.

La otra cara de la moneda la viven el Real Madrid, el Barça y el Atlético, que ven su límite de coste de plantilla deportiva reducido de forma drástica. El Valencia se sitúa como el cuarto equipo con mayor reducción en este apartado, pasando de 177 a tan solo 93 millones de euros, al haber pasado de en la Champions a quedar noveno en LaLiga. El Sevilla, por su parte, pierde casi 2 millones de euros, muchísimo menos que Real Madrid, Barcelona y Atlético. El motivo es su clasificación para la Champions sumado a su título de la Europa League.

Y otro aspecto por el que pierden dinero los equipos esta temporada es por la regularización de los abonos de la 19/20. Por lo general, los clubes contemplan tres posibles escenarios. Por ejemplo, el Real Madrid definió el porcentaje de partidos que se dejaban de ver en el 25%, por lo que si todos los socios optasen por no renunciar a dicha cantidad, el club estaría perdiendo la cuarta parte de sus abonos en la 19/20.

El mazazo económico del Covid-19 ha hecho que la viabilidad económica de los equipos haya sufrido más que nunca. Porque sí, el fútbol ha sido otro de los sectores más afectados. Y ahora queda una única esperanza: el regreso del público a los estadios. Según ha avanzado LaLiga, puede ser que sea para finales de abril o principios de mayo. Pero nunca se sabe. Habrá que ver cómo evoluciona la pandemia.