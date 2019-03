Fútbol femenino La ACFF no se plantea un escenario fuera de la Federación La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino anuncian un acuerdo con Mediapro por 9 millones de euros enturbiado por las incertidumbres del nuevo formato que plantea la RFEF

Lo que la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) esperaba celebrar como una fiesta, la venta de los derechos de imagen a la operadora Mediapro por nueve millones de euros en tres temporadas, se vio enturbiado por la noticia de la nueva competición que ha sacado a la luz la Real Federación de Fútbol y que llena de incertidumbre el futuro de la Liga Iberdrola.

Para los catorce clubes que integran esta Asociación, la sorpresa ha sido mayúscula y tildan de la propuesta federativa de «precipitada» e «improvisada». Por eso, volvieron a reiterar su rechazo a este nuevo sistema de competición. «Nos hemos enterado por los medios. Entendemos que tenemos que hablar y que estamos para sumar. Hace un mes nos reunimos y no se planteó nada de eso. Creemos que el fútbol femenino es algo lo suficientemente serio como para que nos informen de un nuevo modelo que se deberá implantar en tres meses. Creemos que el modelo que hay ahora, la Liga Iberdrola, funciona y que el cambio trastocaría los proyectos deportivos de muchos equipos», comentó Rubén Alcaine, presidente de la ACFF. Y todavía fue más específico al sentenciar: «No contemplamos estar fuera de la competición de la RFEF, pero tampoco que sea otra distina a la Liga Iberdrola». A pesar de que, según la normativa federativa, solo los clubes que se inscriban a las ligas Élite y Promesas tendrán la capacidad de participar en competiciones europeas. «Si catorce de los dieciséis equipos dicen “no” a este nuevo formato, no tiene más recorrido».

No obstante, la ACFF reitera su intención de hablar y trabajar juntos porque no quieren separarse de la Federación, a quien reconocen como entidad que regula la competición. «Nunca nos hemos planteado hacernos con la titularidad de la Liga. Nunca hemos puesto en duda que pertenece a la Federación», confirmó Alcaine. Otra cosa, origen de esta nueva propuesta de la RFEF, son los derechos de imagen.

«La Asociación entiende que los derechos son nuestros, por eso hemos negociado este contrato con Mediapro y que es el mejor escenario para el fútbol femenino», corroboró Alcaine. Sin embargo, la Federación ya advirtió que la ACFF no tenía potestad para negociar este aspecto del fútbol femenino. Aunque la ACFF incluso planea un término medio en el que ambos entes puedan negociar estos derechos.

En el acuerdo anunciado por Alcaine, nueve millones de euros en tres temporadas, con el requisito de televisar, al menos, tres partidos y que uno de ellos sea en abierto. Además de este montante, la productora desembolsará un millón y medio en medios de producción. Eso sí, en caso de que los dos clubes que no están dentro de la Asociación, Barcelona y Athletic Club, no quisieran estas condiciones, se descontaría la parte proporcional de sus encuentros. Una cantidad que todavía no han enviado a la Federación y con la que esperan mantener conversaciones para solucionar el conflicto.

«Hay ligas de otros países que nos preguntan cómo lo estamos haciendo. Pero no nos negamos a hablar y a ver si estas competiciones son buenas y cómo se pueden mejorar, pero han introducido unas reglas que todavía no están claras y que llenan de incertidumbre a los clubes que han hecho un proyecto basado en un sistema de ascensos y descensos y que, ahora mismo, no saben en qué categoría pueden estar el año que viene», comentan desde la Asociación. «Además, cuando la Federación nunca se ha metido en la negociación del convenio colectivo, ahora impone su propio límite salarial y eso sí que no es competencia suya», continúan fuentes de la ACFF.