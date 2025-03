«He accedido al contrato de Messi y al burofax y esto no podía ir muy lejos»

Toni Freixa , ex directivo del Barcelona y precandidato a las elecciones a la presidencia que tendrán lugar durante la segunda quincena de marzo de 2021, ha desvelado alguna interioridad de los motivos por los que Leo Messi está meditando echar marcha atrás y quedarse en el Barcelona. «He accedido al contrato de Messi y al burofax que envío al club y vi que no tenía mucho recorrido» , aseguró en Catalunya Radio. El abogado no quiso desvelar cómo había accedido al contrato del futbolista ni quién se lo había facilitado. Experto jurista, Toni Freixa, que se mantiene moderado con respecto al futuro de Josep Maria Bartomeu a pesar de optar a la presidencia, defiende a los legistas del futbolista a pesar de argumentar una tesis equivocada. «El cliente siempre tiene la razón, supongo que le avisarían que no por enviar el burofax iba a tener la razón, pero si decidió seguir adelante le tienen que defender. Pero el Barça se plantó en su postura ». Hay que recordar que Messi está asesorado por Cuatrecases, uno de los bufetes más prestigiosos de la Ciudad Condal.

El ex directivo recordó que «ahora Messi puede presentar una demanda y pedir ahora el tránsfer provisional, pero ya sabe que un juez puede decretar luego que su club de destino pague su cláusula de rescisión de 700 millones o una penalización muy alta y ningún club va a correr ese riesgo». Leo Messi sigue meditando su futuro y desde el entorno familiar ya se filtra la cercanía a que se quede en el Barcelona y cumpla el año de contrato que le queda. « En estos momentos hay un 90 por ciento de posibilidades de que Messi se quede en el Barcelona» , aseguraban desde Argentina.