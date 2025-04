80 años de Pelé, el mejor de la historia

Sí, Edson Arantes do Nascimento, Pelé , ha sido el mejor jugador en la historia del fútbol. Por encima de Di Stéfano, Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Platini y Ronaldo. No era el más rápido, ni tenía el mejor regate, ni poseía el mejor toque ... de balón. Pero nadie le ha superado en la visión del juego y su extraordinario sentido táctico, que le llevaba a improvisar jugadas imposibles. Veía el fútbol como un místico que se comunica con Dios. Hoy, el día en el que cumple 80 años, recuerdo como si fuera anteayer aquella genialidad en el partido de Brasil contra Uruguay en el Mundial de México en 1970. Tostao le pasó un balón al hueco y Pelé se presentó ante Mazurkiewicz , entonces el mejor guardameta del mundo. Le engañó con una finta asombrosa y luego, tras un giro de 180 grados, falló un disparo cruzado que pasó junto al larguero. Aquella maniobra desafió las leyes de la física y jamás he vuelto a ver nada igual.

Pelé, en 1966 ejercitándose en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid con La Paz al fondo En aquel Mundial, Pelé tampoco pudo batir a Viktor , el portero checoslovaco, al que sorprendió con un disparo desde su propio campo que pasó sobre su cabeza y no entró en la meta por centímetros. Y fue también en México cuando Gordon Banks, apodado El Chino, detuvo con una agilidad felina un espectacular cabezazo suyo. La parada figura en los registros del fútbol como la mejor de la historia. Aquel día fue uno de los más calurosos del año tanto en Burgos como en México, donde el árbitro paró el encuentro para quelos jugadores ingleses pudieran tomar pastillas de glucosa para combatir la deshidratación . Moore, Hurst y Bobby Charlton estaban desencajados. No deja de ser paradójico que esas tres increíbles jugadas no acabaran en gol, pero eso no desmerece a Pelé porque en aquel Mundial marcó cuatro tantos y fue elegido el mejor jugador del torneo. No ha habido ningún equipo, salvo tal vez la Holanda de Argentina 78, que jugara tan bien al fútbol. Un solo club Pelé estaba acompañado por Jairzinho, Gerson, Tostao y Rivelino, una pléyade de talento que desarboló a Italia en la final. El centrocampista brasileño contribuyó a la victoria con un primer gol con el que batió a Albertosi: un espectacular remate de cabeza tras un escorzo fantástico. Pelé sumó en ese campeonato su tercer título, un récord que todavía nadie ha igualado. Fue su madre la primera que reconoció su potencial y le impulsó a jugar a los 15 años Por cierto, que el seleccionador Joao Saldanha había manifestado unos meses antes que Pelé era «miope» y que estaba lesionado, por lo que no estaría en México . Fue destituido y sustituido por Mario Zagallo, que acertó al alinear a los jugadores de más talento. Le conocía bien a Pelé porque había vestido la camiseta del Botafogo y habían sido rivales y compañeros de selección. Pelé jugó en el Santos desde 1956 a 1974. Ya en su declive físico, fichó por el Cosmos neoyorkino, donde siguió dando espectáculo junto a Beckenbauer , que ha recalcado en más de una ocasión que el brasileño era mejor que Messi . Jugó a lo largo de su carrera 1.361 partidos y marcó 1.284 goles, un rendimiento que tampoco nadie ha igualado. Pelé sale a hombros tras ganar en México su tercer Mundial No tuve la suerte de ver jugar a Pelé en el Mundial de Chile de 1962. Brasil derrotó y eliminó a España en Viña del Mar. Estaba lesionado aquel día. Oía en la radio de la cocina los partidos a altas horas de la noche junto a mi padre. TVE emitía al día siguiente los encuentros, cuyas filmaciones llegaban en avión a Barajas porque entonces no se podía retransmitir eventos en directo desde el otro continente. En ese campeonato, Pelé sólo pudo saltar al césped en los primeros partidos y luego se lesionó. La principal estrella del equipo canarinho fue Garrincha , extremo de piernas torcidas con una increíble habilidad para el regate. Jugaban también Didí, Amarildo, Vavá y Zagallo. Fue en Suecia en 1958 cuando el mundo descubrió a un joven jugador de 17 años que se llamaba Pelé . Marcó seis goles y fue la gran revelación del equipo que apabulló en la final al anfitrión, al que metió dos tantos. El mundo quedó deslumbrado por aquel joven que jugaba al fútbol con tanto desparpajo. «O Rei», como se le bautizó, disfrutó intensamente de la vida, pero nunca olvidó sus modestos orígenes en Minas Geraes ni su trabajo en una fábrica de zapatos en la que cobraba dos dólares por cada jornada. Fue su madre la primera que reconoció su potencial y que le impulsó a dedicarse al fútbol de forma profesional a los 15 años. La nostalgia no es lo que era, decía Simone Signoret. Y tenía razón porque el fútbol de Brasil en la década de los 60 es irrecuperable, lo mismo que nuestra adolescencia. El tiempo pasa y los amores nunca vuelven, escribía Guillaume Apollinaire . Pelé nunca volverá, pero su genio seguirá resplandeciendo cada vez que un balón vuele sobre el césped para acabar en las mallas de la portería. Feliz aniversario y larga vida, maestro.

