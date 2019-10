Los 20 finalistas del Golden Boy

El centrocampista del Valencia Ferran Torres, el delantero nacionalizado español Ansu Fati, del Barcelona, el portugués Joao Félix, del Atlético Madrid, y los brasileños Rodrygo Goes y Vinícius Junior, del Real Madrid, figuran este martes en la lista de los 20 finalistas al premio Golden Boy al mejor jugador sub-21 del año.

El diario turinés Tuttosport, que otorga este premio desde 2003, anunció una lista de candidatos en la que también están el surcoreano Lee Kang-in, del Valencia, el holandés Matthijs De Ligt, de la Juventus y ganador en 2018, o el ucraniano Andrij Lunin, de propiedad del Real Madrid y actualmente cedido en el Real Valladolid.

Ansu Fati, recién convocado por Luis De La Fuente con la selección sub-21 española, es una de las grandes sensaciones de la lista, tras hacerse un hueco con tan solo 16 años en el primer equipo del Barcelona y firmar dos goles en la Liga a base de récords.

La representación madridista está encabezada por Vinícius, nacido en 2000, que encara su segunda temporada en Madrid tras disputar 31 partidos en el último curso, y por un Rodrygo que, a sus 18 años, se estrenó con un golazo contra Osasuna en el Bernabéu el pasado septiembre.

Sin embargo, el que se perfila como gran favorito es Joao Félix, fichado este verano por el Atlético por 126 millones de euros procedente del Benfica tras lucirse con 20 goles y detalles de clase pura en Portugal, con tan solo 19 años.

El inglés Phil Foden (19 años), pupilo de Pep Guardiola en el Manchester City, el alemán Kai Havertz (20 años), del Bayer Leverkusen, o el inglés Jadon Sancho (19 años), del Borussia Dortmund, también entraron en la lista de los finalistas.

El primer ganador del Golden Boy fue el holandés Rafael Van der Vaart y, entre los demás «jóvenes del año»", estuvieron el inglés Wayne Rooney, el argentino Lionel Messi, los españoles Cesc Fábregas e Isco Alarcón o el francés Kylian Mbappé.

El premio de 2019, que se otorga basándose en los votos de 40 periodistas de los principales medios deportivos europeos, se entregará al ganador el próximo 16 de diciembre en Turín.

Lista de finalistas del Golden Boy

Matthijs De Ligt (Hol, Juventus) - Alphonso Boyle Davies (Can, Bayern Múnich) - Gianluigi Donnarumma (Ita, Milan) - Ansu Fati (Esp, Barcelona) - Philip Foden (Ing, Manchester City) - Mattéo Guendouzi (Fra, Arsenal) - Erling Haland (Nor, Salzburgo) - Kai Havertz (Ale, Bayer Leverkusen) - João Félix (Por, Atlético de Madrid) - Dejan Joveljic (Ser, Eintracht Frankfurt) - Moise Kean (Ita, Everton) - Kang-In Lee (Cor, Valencia) - Andrij Lunin (Ucr, Valladolid) - Danyell Mallen (Hol, PSV Eindhoven) - Mason Mount (Ing, Chelsea) - Rodrygo Goes (Bra, Real Madrid) - Jadon Sancho (Ing, Borussia Dortmund) - Ferrán Torres (Esp, Valencia) - Vinicius (Bra, Real Madrid) - Nicolò Zaniolo (Ita, Roma).