La Fórmula E celebra el gran interés del público por la carrera que se disputará en Madrid: «Tenemos todos los elementos para triunfar»

Alberto Longo, uno de los confundadores de la competición, desvela cuáles son las expectativas respecto a la prueba que se disputará en la capital de España y deja entrever una posible llegada de la competición a Oceanía

Madrid organizará también en 2026 el mundial de Fórmula E, las carreras de coches eléctricos

Alberto Longo, durante la charla con periodistas en dentro del box de DS Penske. DS Penske

Jaime Trujillo

Enviado especial a Cheste

Valencia vuelve a sentir estos días el gusanillo del motor, justo cuando se cumple un año de la tragedia de la dana. La llegada de los test de pretemporada de la Fórmula E han vuelto a hacer que el circuito Ricardo Tormo se impregne de ... ese ambiente de competición tan especial. El sonido de los bólidos eléctricos ha regresado por todo lo alto y, con ello, una sensación de satisfacción y de ganas de ver cómo transcurre el nuevo curso automovilístico que arranca en estos primeros compases.

