Sprint F1 GP Miami, en directo: última hora, ganador y posición de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Max Verstappen hoy

Sigue en directo la carrera sprint del GP de Miami, última hora, ganador, resultados y posición de los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Los pilotos tienen que circular agrupados. No pueden adelantar y aprovechan para calentar neumáticos y ultimar configuraciones y operaciones previas al arranque en comunicación con sus ingenieros.

"No he salido bien, tuve que estrangular un poco a Leclerc. Después he podido incrementar la diferencia, pero tenemos trabajo para mejorar el coche. Estoy contento porque hemos sumado buenos puntos".

"He salido muy bien, estaba en el interior de la curva 1 pero no quise tomar riesgos porque luego tenemos la clasificación. Espero poder pelear por la pole".

Agradeciendo su atención, me despido... por poco tiempo. El próximo directo de abc.es narrará la sesión de clasificación de la que saldrá la parrilla para la carrera de mañana domingo. Los pilotos buscarán el mejor puesto y la pole a partir de las 22:00h (21:00h en Canarias).