Sprint F1 GP Estados Unidos, en directo: última hora, ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz

Sigue en directo la sprint del GP de Estados Unidos, última hora, ganador y posición de los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy.

Los pilotos tienen que circular agrupados. No pueden adelantar y aprovechan para calentar neumáticos y ultimar configuraciones y operaciones previas al arranque en comunicación con sus ingenieros.

El líder -y ya campeón mundial- no logra despegarse del inglés de Mercedes.

"La salida estuvo muy apretada, pero había mucho espacio. Hemos controlado la carrera y al final me he divertido un poco más. Lewis ha estado muy cerca, pero cuando conseguí que estuviera fuera del DRS mi coche tenía mejor ritmo. Increíble lo de los aficionados, cada año está más lleno".

"Lo he intentado en la salida, pero he perdido la posición con Lewis. Hemos tenido dos coches con dos estrategias distintas y por eso tenemos muchos datos para analizar. Espero poder ganar mañana".

