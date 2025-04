Russell se lleva la pole y Verstappen resiste a las adversidades

Golpe sobre la mesa de Mercedes, que logró la pole con el monoplaza de GeorgeRussell, aunque con el tiempo clavado con Max Verstappen, con el que compartirá la primera línea en el Gilles Villeneuve. Sufrió el neerlandés, que tuvo que realizar una gran vuelta en la Q2 para no quedar eliminado prematuramente, como le pasó a su compañero. Checo Pérez no pasó de la Q1. Debacle también de Ferrari, que no metió ningún coche en la última tanda por vez primera en los últimos tres años. La otra cara la mostraba Aston Martin, con sus dos pilotos accediendo a la Q34. Fernando Alonso partirá definitivamente en la sexta plaza. Norris fue tercero.

Las dudas sobre el cambiante tiempo en Canadá azotaban los boxes de todas las escuderías, lo que dejaba los tres libres realizados este fin de semana en meras practicas sin las que poder extraer conclusiones. La Q1 arrancaba en seco, para alivio de Red Bull y Mercedes, con algo más de problemas que el resto cuando llueve. Los Aston Martin, bien en el Gilles Villeneuve, estaban cómodos, por delante de los Ferrari en los primeros compases. George Russell plantaba cara al actual campeón. Carlos Sainz, décimo, montaba gomas nuevas para tratar de mejorar su tiempo. A falta de tres minutos lideraban los dos Aston Martin tras Lando Norris. Checo Pérez corría peligro de quedar fuera, con Carlos Sainz en zona de peligro. se salvó el español pero no el mexicano, que se quedó fuera, por tercera vez consecutiva, en la Q1. Enfado del piloto de Red Bull, que arrancaba sin miramientos su volante tras llegar a boxes. Junto al de Guadalajara no se clasificaron los dos Sauber de Bottas y Zhou, el Alpine de Ocon y el Haas de Hulkenberg. Esta primera sesión fue dominada, gracias a su última vuelta, por Max Verstappen.

Miraban las escuderías al cielo. Empezaban a caer gotas en la grada cuando comenzaba la Q2. Todos salían con neumático de seco. La pista estaba muy caliente y evaporaba el agua que caía en pista. Sufría Verstappen mientras el radar vaticinaba lluvia inmediata. Salía el neerlandés de la zona de eliminación pero no pasaba de la de peligro. Si cualquiera de los que estaba por debajo mejoraban su crono, el campeón se quedaba fuera. Los Mercerdes se mostraban fuertes, Alonso resistía en la sexta oposición esperando el diluvio y Sainz se mantenía octavo. En los últimos tres minutos todos apretaron. Norris se encaramaba al primer puesto y Verstappen y Sainz, virtualmente eliminados, se la jugaban en la última vuelta. Lo salvó el neerlandés pero no el español, que perdió la oportunidad en la última curva, cuando el monoplaza se le movió en exceso. Batacazo de Ferrari. Leclerc también se quedó fuera tras las grandes actuaciones de los dos Aston Martin. Tampoco se clasificaron Gasly (Alpine), Magnussen ( Haas) y Sargeant (Williams).

Noticia Relacionada Entrenamientos libres GP Canadá: resultado y tiempos de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy Sigue en directo los entrenamientos libres del GP de Canadá y los resultados de Fernando Alonso, Carlos Sainz, Max Verstappen y Lewis Hamilton hoy

Por primera vez en tres años ningún Ferrari en la Q3. Los dos Mercedes se presentaban como los favoritos (hacían el mejor tiempo con pasmosa facilidad es este circuito), con Verstappen sufriendo y los dos Aston Martin deseando unas gotas de agua con las que poder beneficiase. Russell y Hamilton, con neumático usado, se colocaron en primer posición tras su primer giro válido, seguidos por Max. Alonso era quinto. Los McLaren se rebelaban, pelándoles a Mercedes la pole, con Norris y Piastri por detrás de líder momentáneo que acariciaba ese primer puesto Russell con la punta de los dedos. Al final el británica confirmó la pole, con el mismo tiempo de Verstappen. Alonso partirá sexto.