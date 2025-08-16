Ricciardo, herido leve tras sufrir un accidente de moto

Daniel Ricciardo, expiloto australiano de Fórmula 1, sufrió este sábado un accidente de moto en su país y fue ingresado en un hospital del estado de Queensland, en principio con lesiones leves en la clavícula. El percance sobrevino mientras conducía por el parque nacional de Daintree, cuya superficie está formada mayoritariamente por la considerada selva húmeda más antigua del mundo (más de cien millones de años).

Según publica 'PlanetF1', el expiloto fue trasladado a una clínica situada a unos 50 kilómetros del lugar del accidente, donde recibió atención médica, afortunadamente sin tener que lamentar heridas más graves.

Ricciardo disputó su última carrera de F1 en 2024, concretamente fue la 18ª cita (de un total de 24), Gran Premio de Singapur, al volante de uno de los coches de la escudería RB. De carácter alegre y extrovertido, desde entonces disfruta de la vida afrontando nuevos retos. Así lo explicó hace unas semanas, cuando bromeó sobre la poblada barba que luce ahora y sobre una de esas aventuras y viajes que realiza.

«No me he afeitado; mi barba es mi refugio ahora. Después de años de vivir a toda velocidad, he encontrado momentos de calma. He hecho senderismo, incluso he estado en Alaska. Por suerte, no me encontré con ningún oso —relató—. He aprendido a apreciar más las pequeñas cosas y a valorar a mi familia y amigos. También estoy trabajando en ser menos egoísta y escuchar más a los demás».

Esa forma de ser le convirtió en una figura muy querida por los aficionados de la F1, que verían con buenos ojos su retorno a la máxima categoría del automovilismo. De hecho, la futura llegada de una nueva escudería, Cadillac, a la parrilla del Mundial 2026, desató rumores sobre la posible presencia de Ricciardo en uno de los bólidos del fabricante estadounidense. Daniel, sin embargo, ha zanjado de raíz esa posibilidad. Prefiere vivir la vida, aun cuando esta le de algún susto de cuando en cuando.