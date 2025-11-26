Suscribete a
fórmula 1

El ingeniero estrella de la F1 asume todo el poder en el equipo de Fernando Alonso

Adrian Newey, nombrado jefe principal de Aston Martin en sustitución de Andy Cowell

Giro total al Mundial: los McLaren descalificados

Fernando Alonso y Adrian Newey
Fernando Alonso y Adrian Newey reuters
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

La ambición por convertirse en una escudería de primera línea, aspirante a ganar carreras y títulos mundiales, deriva en prisas y noticias constantes en Aston Martin. Es el antepenúltimo equipo de la Fórmula 1 en resultados, 40 puntos para Fernando Alonso y 32 para ... Lance Stroll, y el que devora con más énfasis a sus directores generales. El ingeniero Andy Cowell, que llevaba un año en el cargo, se cae de su asiento y la noticia es su sustituto. Adrian Newey, el ingeniero estrella de la F1, será en 2026 el nuevo 'tema manager', es decir el jefe de todas las áreas de Aston Martin.

