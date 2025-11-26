El ingeniero estrella de la F1 asume todo el poder en el equipo de Fernando Alonso

La ambición por convertirse en una escudería de primera línea, aspirante a ganar carreras y títulos mundiales, deriva en prisas y noticias constantes en Aston Martin. Es el antepenúltimo equipo de la Fórmula 1 en resultados, 40 puntos para Fernando Alonso y 32 para ... Lance Stroll, y el que devora con más énfasis a sus directores generales. El ingeniero Andy Cowell, que llevaba un año en el cargo, se cae de su asiento y la noticia es su sustituto. Adrian Newey, el ingeniero estrella de la F1, será en 2026 el nuevo 'tema manager', es decir el jefe de todas las áreas de Aston Martin.

La BBC y otros medios británicos habían informado que Cowell perdería su puesto de trabajo sin haber cumplido un año en el cargo. Lawrence Stroll, el propietario de la escudería, se ha cansado pronto de este ingeniero mecánico que fue presentado hace apenas doce meses como el gran baluarte e impulsor de los títulos que consiguieron Lewis Hamilton y Mercedes en la era híbrida de la Fórmula 1, de 2014 a 2020 con campeonatos tanto de pilotos como de constructores.

Según estas informaciones, la destitución de Cowell se produce por las desavenencias que ha mantenido durante este curso con Adrian Newey, el genio de la aerodinámica que fue fichado a golpe de talonario con la esperanza de que pueda construir un coche ganador en 2026 con el cambio de reglamentación técnica de la Fórmula 1.

La antesala de la noticia indicaba que Cowell podría mantener un puesto de trabajo en la estructura de Aston Martin, aunque no como director general. Y así se ha confirmado. Cowell asumirá un nuevo cargo como director de estrategia del equipo , «utilizando su experiencia única para optimizar la colaboración técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline», dice el comunicado de Aston.

Había sonado el nombre de Christian Horner como sustituto. El hombre que levantó un imperio en Red Bull primero con los cuatro títulos de Sebastian Vettel y más tarde con los cuatro de Max Verstappen. Horner hizo historia en la Fórmula 1 en compañía de Adrian Newey y fue despedido en julio de Red Bull y cambiado por Laurent Mekies.

Pero no, el nuevo amo de Aston Martin a nivel organizativo y técnico es el hombre de confianza de Lawrence Stroll, Adrian Newey. Además de diseñar el coche con el nuevo reglamento y la esperanza de que acierte con un bólido rápido capaz de ganar, Newey asume las operaciones estratégicas en pista y el cargo adicional de director del equipo. Poder total.

«Durante los últimos nueve meses, he visto un gran talento individual en nuestro equipo -declara Newey en la nota oficial de Aston Martin-. Estoy deseando asumir este nuevo rol, ya que nos posiciona en la mejor posición posible para competir en 2026, donde nos enfrentaremos a un lugar completamente nuevo, con Aston Martin ahora como equipo oficial, y al considerable reto que supone la nueva normativa«.

En su proceso de renovación a toda velocidad desde la llegada de Adrian Newey, Aston Martin ha bajado de su puesto a siete ingenieros de diseño en los últimos tiempos. Entre ellos Eric Blandin , quien fue fichado de Mercedes de Mercedes como director técnico adjunto en 2022. Algunos de los empleados apartados de las labores de dirección en la parcela técnica están negociando su recolocación en otro sector de la escudería en la que pilota Fernando Alonso.

Uno de los fichajes que ha reclutado Aston Martin es el ex director técnico de chasis de Ferrari, Enrico Cardile, quien comenzó a trabajar el pasado agosto después de abandonar la casa del 'cavallino rampante' en julio de 2024.

Venta a Arabia

En este contexto han crecido los rumores de que el fondo soberano de Arabia Saudí (PIF) podría estar negociando la compra total de Aston Martin, una operación de la que se ha hablado desde hace tiempo. El PIF ya posee más del 20% de las acciones del equipo británico y el presidente de Aston Martin, Lawrence Stroll, habría explorado esta posibilidad de venta.