Fórmula 1 / GP de los Países Bajos

Piastri gana en Zandvoort y se escapa en el Mundial; Alonso, octavo

El australiano dispara sus opciones al título tras el abandono de Norris por una fuga de aceite

[Resultados del Gran Premio de Países Bajos]

Mundial de Fórmula 1: así está la clasificación general

Javier Asprón

Zandvoort, circuito histórico que se despedirá de la F1 la próxima temporada, quién sabe si para siempre, deparó una carrera bastante más entretenida de lo que se anticipaba y, por descontado, mucho más decisiva para el campeonato. Oscar Piastri lideró de principio a fin, pero ... el octavo doblete de McLaren esta temporada se desvaneció a falta de siete vueltas, cuando el motor del monoplaza de Lando Norris dijo basta.

