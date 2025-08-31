Piastri gana en Zandvoort y se escapa en el Mundial; Alonso, octavo

Zandvoort, circuito histórico que se despedirá de la F1 la próxima temporada, quién sabe si para siempre, deparó una carrera bastante más entretenida de lo que se anticipaba y, por descontado, mucho más decisiva para el campeonato. Oscar Piastri lideró de principio a fin, pero ... el octavo doblete de McLaren esta temporada se desvaneció a falta de siete vueltas, cuando el motor del monoplaza de Lando Norris dijo basta.

[Así hemos contado el Gran Premio de Países Bajos]

El británico fue el primero en oler el drama que se avecinaba y en avisar al muro del desastre. Su imagen, sentado en una de las laderas del circuito con la cabeza entre las piernas, ejemplificaba la importancia de lo ocurrido. Su tristeza contrastó con la alegría de Isack Hadjar, que gracias a ese percance celebró el primer podio de su vida en la F1. Un enorme éxito para el francés de Racing Bulls en la temporada de su debut. Entre Piastri y Hadjar, en el segundo puesto, se clasificó un Max Verstappen, que fió sus opciones a una salida valiente en la que llegó a adelantar a Norris. La alegría en la grada y en Red Bull duró lo que tardaron sus neumáticos blandos en venirse abajo. Por más que lo intenta, el talento del neerlandés no alcanza para pelear con McLaren.

Los dos españoles volvieron a competir por otros objetivos bastante más mundanos. Carlos Sainz acabó decimosexto después de pinchar en un toque de neumáticos con Liam Lawson por el que además fue sancionado. Hasta entonces peleaba por rascar una de las últimas posiciones con derecho a puntos. Fernando Alonso, por su parte, terminó noveno después de una carrera llena de altibajos. El asturiano salió fatal, condenando buena parte de sus opciones. Después, encerrado en mitad del tráfico, fue él quien agitó al muro de Aston Martin conminándolos a buscar una estrategia que le permitiese luchar por algo. Prácticamente les dijo lo que hacer. Gracias a eso y a un cambio de neumáticos fuera de tiempo consiguió remontar un buen número de posiciones que en la pista le hubiese resultado imposible. Por desgracia, un accidente entre Charles Leclerc y Kimi Antonelli que provocó la segunda salida del coche de seguridad (la primera fue por un accidente de Lewis Hamilton) frenó ese ascenso y le dejó en una octava posición que sigue sabiendo a poco.

Piastri lidera el Mundial con 309 puntos por los 275 con los que se queda Norris. Son 34 de diferencia. Más de un gran premio de distancia.