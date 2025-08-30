Piastri gana el pulso de los McLaren por doce milésimas

Habrá unos circuitos en los que esté mejor Oscar Piastri y otros en los que comande Lando Norris. Pero lo que parece claro es que la batalla por el Mundial entre los dos McLaren será apasionante hasta el final. En Zandvoort, frente a un graderío pintado de naranja (por Verstappen, no por ellos), fue el australiano quien se llevó el primer asalto por solo doce milésimas. Piastri logró la quinta pole de la temporada y de su carrera después de un crono de 1:08.662 logrado en su primer intento en la Q3. Fue ahí donde logró esa mínima ventaja sobre su compañero de escudería. En el asalto definitivo, ni uno ni otro lograron mejorar.

La tercera plaza fue para un Verstappen que empieza a acostumbrarse a luchar solo por las migajas que dejan los coches de Woking. Por detrás de él se clasificó un sorprendente Isack Hadjar tras una gran actuación en la clasificación de los Racing Bulls. Liam Lawson fue octavo.

Por parte de los españoles hubo sensaciones contradictorias. Carlos Sainz cumplió con nota. Terminó noveno después de otra clasificación para la Q3 al límite. De nuevo el madrileño pareció estar por encima de las prestaciones que le ofrece el Williams. Su compañero, Alex Albon, se quedó en la Q2, despotricando por la radio de las decisiones del equipo.

En cambio, el décimo puesto de Fernando Alonso supo a poco después de la buena imagen mostrada por el Aston Martin durante todo el fin de semana. El asturiano habíaun enorme susto durante los últimos libres tras ser encerrado por George Russell hasta casi chocar contra el muro. Lance Stroll completó la mala jornada de los monoplazas verdes yéndose contra las protecciones en la Q1, sin poder siquiera marcar un tiempo.