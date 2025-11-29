Suscribete a
Fórmula 1 - gran premio de catar 2025

Norris, tercero, mantiene el tipo y podría ser campeón este domingo

Mundial de F1 - carrera al esprint

Piastri ganó la carrera y se coloca a 22 puntos de su compañero de McLaren, Verstappen fue cuarto y ya está a 25. Norris necesita acabar la carrera de este domingo a 26 puntos de ambos

La clasificación de esta tarde será clave, ya que el oden de parrilla puede ser decisivo en carrera

F1 GP de Catar: horarios, canal de televisión y dónde ver online a Fernando Alonso y Carlos Sainz

Lando Norris se defiende ante el ataque de Max Verstappen AFP
Sergi Font

Lando Norris dio un golpe sobre la mesa y minimizó las ya de por sí escasas opciones de Oscar Piastri y de Max Verstappen de quitarle el Mundial. La carrera al esprint solo sirvió para dejar las cosas más o menos como estaban, que ... no es poco, con el australiano, que recortó dos puntos, a 22 de su compañero de box, y a Max, que perdió uno, a 25. Victoria de Oscar Piastri, que defendió la pole, seguido por un Russell que llegó apurando sus neumáticos. Norris, tercero, minimizó los daños, evitando los intentos de adelantamiento de Verstappen. Solo quedan dos carreras, 50 puntos en juego y salvo debacle, accidente o desgracia, Norris será campeón. El británico necesita marcharse de Catar con 26 puntos de diferencia con ambos. La clasificación que se disputa en la tarde de este sábado será clave. Alonso acabó séptimo y Sainz, octavo, cerró los puntos.

