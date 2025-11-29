Norris, tercero, mantiene el tipo y podría ser campeón este domingo

Lando Norris dio un golpe sobre la mesa y minimizó las ya de por sí escasas opciones de Oscar Piastri y de Max Verstappen de quitarle el Mundial. La carrera al esprint solo sirvió para dejar las cosas más o menos como estaban, que ... no es poco, con el australiano, que recortó dos puntos, a 22 de su compañero de box, y a Max, que perdió uno, a 25. Victoria de Oscar Piastri, que defendió la pole, seguido por un Russell que llegó apurando sus neumáticos. Norris, tercero, minimizó los daños, evitando los intentos de adelantamiento de Verstappen. Solo quedan dos carreras, 50 puntos en juego y salvo debacle, accidente o desgracia, Norris será campeón. El británico necesita marcharse de Catar con 26 puntos de diferencia con ambos. La clasificación que se disputa en la tarde de este sábado será clave. Alonso acabó séptimo y Sainz, octavo, cerró los puntos.

Oscar Piastri partía desde la pole en esta carrera de 19 vueltas al circuito de Lusail. El australiano trataba de apurar las opciones de llegar al último Gran Premio, en Abu Dabi la próxima semana, con opciones de desbancar a Lando Norris del primer puesto de la general. El británico salía justo por detrás, en segunda línea, dispuesto a defender los 24 puntos que les separaban antes de la prueba. Había sido un viernes ilusionante para McLaren, que veía cómo Verstappen solo podía ser sexto, y para Fernando Alonso, cuarto en parrilla y con muchas opciones de hacer algo grande con su Aston Martin. También había mostrado sus credenciales por entrar en los puntos Carlos Sainz, que partía octavo. El asturiano se había quedado a poco más de una décima de Lando por el tercer escalón del podio, mientras que el madrileño estuvo a 21 milésimas de Yuki Tsunoda (5º), por lo que la carrera sprint aventuraba muchas sorpresas.

Piastri defendió bien la pole en la salida, mientras que Alonso se vio superado por los dos Red Bull. Mejor Verstappen, que pocas curvas después adelantaba también a Tsunoda. Tras el primer giro, lideraba Piastri, seguido por Russell, Norris y Max. El campeonato en un pañuelo. La misión del británico de McLaren era mantener a raya a Verstappen, que le enseñaba el hocico cada vez que podía, al tiempo que se quejaba de los botes que iba dando su monoplaza. Carlos Sainz mantenía su octava posición.

A falta de ocho vueltas, Russell advirtió la degradación de sus gomas. Marchaba segundo, sin posibilidad de alcanzar a Piastri ni de que Norris, en condiciones normales, le diera caza. Mientras, Kimi Antonelli volvía a asomarse en la ventana de DRS de Fernando Alonso. El italiano era el único de los pilotos en puntos con posibilidad de adelantar en la recta principal. En la vuelta 13 se gestó el adelantamiento del italiano sobre el asturiano después de que esté tocase la grava. No obstante, alonso iba a mantener el sexto puesto, de forma momentánea, después de que Tsunoda fuera sancionado con cinco segundos. Al final, el japonés apretó y Alonso fue séptino, por delante de Sainz, octavo.

Noticia Relacionada Rumores de embarazo para Fernando Alonso y Melissa Jiménez Marina Ortiz Cortés El piloto de F1 desveló en una entrevista el pasado año que deseaba ser padre

«Es un circuito distinto, pero todo ha ido bien y el ritmo ha sido fuerte», explicó Piastri, ganador de la carrera. «Nunca he victo a Max, solo miraba a George, que estaba delante. Será una carrera dura mañana. La clasificación será clave», añadió Norris.