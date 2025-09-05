F1 GP de Italia: horario de la carrera, canal de televisión y dónde ver online a Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

El Mundial de Fórmula 1 llega este fin de semana al circuito de Monza para disputar el Gran Premio de Italia. En la decimosexta cita del Mundial, parten como favoritos dos pilotos, Oscar Piastri, ganador en los Países Bajos, y Lando Norris, que quiere resarcirse del parón de motor y de energía que protagonizó a siete vueltas del final en Zandvoort.

Por detrás viene el defensor del título, el neerlandés Max Verstappen, segundo este fin de semana pasado y con aspiraciones a alcanzar a los McLaren.

Será una nueva oportunidad para que Fernando Alonso y Carlos Sainz intenten sacar algún rédito al trazado italiano. El asturiano arañó unos puntos en Países Bajos gracias a una estrategia que casi impuso él mismo al equipo después de verse perjudicado cada vez que salían los coches de seguridad a pista. «Cada vez que parábamos, en las siguientes vueltas había un 'safety car' y los demás paraban gratis; no tuvimos nunca la suerte de aprovechar las dos gomas duras. Hemos acabado octavos, pero ha sido un pequeño milagro, y seguramente no nos merecíamos hoy los puntos», explicaba después de la carrera. El madrileño se vio lastrado por un pinchazo y una posterior sanción que no entendió: »Puedes decir 'incidente de carrera', perfecto; no te quieres meter en líos si eres comisario y decir que es un incidente de carrera, perfecto. Pero de ahí a decidir darle 10 segundos de penalización al piloto que va por fuera me parece algo inaudito y algo que no tiene ningún tipo de sentido. Así que no sé, alguien me lo tiene que explicar. Me ha costado otros 10 puntos hoy y la posibilidad de conseguir un top 5. Os podéis imaginar mi frustración».

¿A qué hora es el GP de Italia de F1?

Los motores del Gran Premio de Italia se encenderán desde el viernes 5 de septiembre y se apagarán tras la carrera del domingo 6.

Programa viernes 5 de septiembre 13.30-14.30: Entrenamientos 1

17.00-18.00: Entrenamientos 2

Programa sábado 6 de septiembre 12.30-13.30: Entrenamientos 3

16.00-17.00: Clasificación

Programa domingo 7 de septiembre 15.00 horas: Carrera

¿Dónde ver el GP de Italia en directo?

Como el resto de Grandes Premios de la temporada 2025 de Fórmula 1, la cita en tierras inglesas se podrá ver en directo en España a través de DAZN y Movistar Plus.

Por supuesto, la carrera en Italia podrá seguirse en vivo a través de la web de ABC, donde los lectores podrán encontrar la más detallada crónica una vez que los monoplazas vean la bandera de cuadros.