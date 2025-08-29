Fernando Alonso vuelve lanzado de las vacaciones

El resultado de la primera sesión de entrenamientos ya fue llamativo, pero pocos prestaron verdadera atención. Era el primer contacto con el asfalto de coches y pilotos después de tres semanas de vacaciones, así que se supone que unos y otros estaban probando cosas, desentumeciendo bielas y músculos y poco más.

Resulta que en esa tanda inicial los dos más rápidos fueron, en ese orden, Norris y Piastri. Nada que comentar. La pareja de pilotos de McLaren domina con autoridad total el Mundial 2025 a bordo de su intratable coche inglés, muy superior al resto.

La noticia venía detrás, nunca mejor dicho. Porque a rebufo de las dos balas naranjas se colocaron dos máquinas verdes, también británicas pero en su caso denostadas domingo tras domingo por su lentitud y pobres prestaciones.

Los tercero y cuarto más veloces de la mañana fueron Lance Stroll y su compañero en Aston Martin, Fernando Alonso. Y ambos se quedaron a solo medio segundo de los dos grandes favoritos a todo cada fin de semana del año en curso.

Lo dicho, «una casualidad sin importancia propia del retorno de las vacaciones de verano», pensaron casi todos. Y sin darle más trascendencia, unos y otros se pusieron a preparar la segunda sesión de entrenamientos del viernes.

Sorprendentemente, en cuanto el semáforo lució verde los Aston Martin volvieron a correr mucho y bien. Entre lluvia intermitente, amenazas de diluvio y percances varios, marcaban otra vez buenos tiempos. Excelentes. Tanto, que seguían codeándose con los McLaren y superando con cierta soltura al resto de la parrilla. Asombroso.

La ilusión sufrió un duro golpe, literalmente, a mitad de sesión. Stroll negoció mal una curva peraltada y se estrelló con fuerza contra el muro. Él, afortunadamente, salió ileso, pero el coche quedó destrozado.

Durante la pertinente bandera roja el reloj siguió corriendo y el paso del tiempo amenazaba con diluir el extraño subidón de los Aston Martin. Sin embargo, una vez reabierta la pista de Zandvoort, apareció Fernando Alonso para firmar una de esas espectaculares vueltas suyas.

El asturiano se colocó en cabeza con idéntica facilidad que la mostrada durante todo el día. Solo Norris, cómo no, fue capaz de batir el crono del bicampeón mundial español. El inglés completó el giro en 87 milésimas menos, una diferencia exigua que acrecentó la extrañeza y, por qué no decirlo, el anhelo de ilusión en el garaje de Aston Martin y en el acelerado corazón de los aficionados españoles. ¿Y si este fin de semana...?