Consiguen cazar, seis años después, al misterioso piloto de Ferrari que circulaba por carreteras convencionales

Ni era piloto ni su monoplaza era un Fórmula 1, pero consiguió mantener el misterio durante seis años. Más de un lustro después de causar una profunda sorpresa al resto de conductores circulando por autopistas europeas, la policía de la República Checa ha conseguido por fin desvelar el enigma del coche de competición que se lanzaba al tráfico convencional para subir después los vídeos a las redes sociales.

Los primeros clips que daban cuenta de un coche de F1 circulando entre automóviles convencionales datan del año 2019. Ya entonces las autoridades de la República Checa comenzaron a buscar al misterioso conductor, pero sin éxito. Ataviado como un piloto real, oculto por su casco, parecía imposible desenmascararlo. En internet se le llegó a bautizar incluso como «el piloto fantasma». Ha sido ahora, seis años después, cuando tras un descuido del protagonista, las autoridades han conseguido finalmente dar con él.

Tras el asombro inicial, algunos de los conductores que repentinamente eran rebasados por el bólido rojo no dudaban en contactar con la policía y esta vez los avisos dieron su fruto. Alertadas, las autoridades checas montaron un dispositivo con varios coches y un helicóptero para cazar al misterioso piloto.

Un GP2 vinilado para parecer un Ferrari

Una vez localizado en una estación de servicio de la localidad de Dobris, no muy lejos de Praga, le siguieron hasta su domicilio, donde para su disgusto fue detenido. Ahí los agentes descubrieron que no se trataba de un monoplaza de Fórmula 1, sino de un Dallara GP2/08 vinilado que simulaba ser un Ferrari.

El detenido es un hombre de 51 años apasionado por el mundo del motor, si bien el canal al que subía sus paseos prohibidos por las carreteras convencionales lo compartía con su hijo, igualmente aficionado a los coches. Hasta la fecha habían subido más de un centenar de vídeos y contaban con más de diez mil seguidores.

Aunque ambos negaron ser el misterioso piloto que conducía el monoplaza, amparados en el anonimato de su casco, el castigo que pueden recibir es grande. Desde la retirada total del permiso de conducir a una cuantiosa multa por circular con el coche de competición por carreteras convencionales poniendo en peligro a otros conductores.