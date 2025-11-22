Suscribete a
Heroico tercer puesto de Sainz en la helada clasificación de Las Vegas

Lando Norris saldrá desde la pole por delante de Verstappen y del madrileño de Williams, tras una sesión en mojado y con temperatura muy baja

Fernando Alonso saldrá séptimo a por los puntos como principal objetivo

Peligro: la alcantarilla indomable ataca de nuevo en Las Vegas

Carlos Sainz, durante la clasificación del GP de Las Vegas de Fórmula 1
David Sánchez de Castro

Lando Norris saldrá desde el primer puesto de la carrera del GP de Las Vegas, antepenúltima cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, después de marcar una de las poles más complicadas de este año. El líder del campeonato defenderá esta condición ... saliendo por delante de Max Verstappen, que parte segundo, y de un Carlos Sainz, que protagonizó una heroica clasificación para meter su Williams en tercera plaza de la parrilla a solo unas centésimas del crono del neerlandés.

