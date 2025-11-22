Heroico tercer puesto de Sainz en la helada clasificación de Las Vegas

Lando Norris saldrá desde el primer puesto de la carrera del GP de Las Vegas, antepenúltima cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, después de marcar una de las poles más complicadas de este año. El líder del campeonato defenderá esta condición ... saliendo por delante de Max Verstappen, que parte segundo, y de un Carlos Sainz, que protagonizó una heroica clasificación para meter su Williams en tercera plaza de la parrilla a solo unas centésimas del crono del neerlandés.

Las difíciles condiciones que se encontraron los pilotos en el asfalto del trazado de Nevada propiciaron una sesión de lo más compleja para gestionar. El protagonismo de las alcantarillas del viernes quedó a un lado para dejárselo a la lluvia, no porque compareciera en esta sesión, sino porque dejó la pista encharcada y muy fría previamente. Este ingrediente unido a un frío intenso y poco habitual —no se superaron los 13ºC— propició que todos los coches fuesen auténticos demonios indomables que no hacían más que patinar.

Prueba de ello es el final de la Q1, cuando Álex Albon estrelló su Williams contra las protecciones de la última curva y tuvo que volver a boxes como buenamente pudo con una suspensión rota, arrastrando el coche y con una estela de chispas a su paso.

Alex Albon collides with the wall in Q1!



Just how did he get his car back to the pits

Pese a las dificultades que obligaron a que fuesen los casi inéditos neumáticos de lluvia extrema los protagonistas en pista hasta el final, el inesperado Lance Stroll abrió la puerta para que la lucha por la pole en la Q3 fuese con intermedios. El canadiense, que no pasó de la Q2, fue el primero en montarlos y demostrar que se podía salir a pista con un extra de riesgo.

Sainz, brillante

En esta tanda definitiva estaban los dos españoles, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, que supieron navegar durante toda la sesión en las difíciles condiciones de la pista estadounidense. Salir en el 'top 10' era un objetivo complicado de conseguir vistas las circunstancias pero que ambos cumplieron con nota, especialmente en el caso del piloto madrileño que saldrá tercero mientras que el asturiano lo hará séptimo.

El gran rendimiento del Williams —ya en los libres de seco lo demostraron— permitió a Sainz demostrar lo bien que se le dan estas condiciones. Así, apenas cuatro centésimas le separaron del tiempo de Verstappen, que culminó una gran clasificación segundo para seguir aferrado a la lucha por el título.

It's Lando Norris and Max Verstappen on the front row, with Carlos Sainz in P3! 🙌



#F1 #LasVegasGP

La pole fue para el líder del campeonato, un Lando Norris que después de dos fines de semana casi perfectos en México y Brasil quiere dejar atado y bien atado el título antes del 'match point' de Qatar dentro de una semana. El británico no solo logró el mejor puesto posible para luchar por la victoria este domingo, sino que además vio cómo Oscar Piastri, su compañero y primer perseguidor en el campeonato, no pasaba del quinto tiempo en esta sesión.

El australiano, que está a 24 puntos —llegó a tener casi 100 de ventaja—, tendrá que apretar los dientes este domingo si no quiere ver cómo sus opciones se esfuman. Le ayudaría bastante no repetir los errores que tuvo en esta clasificación, como el que tuvo en su último intento y que le privó de pelear por una pole en la que, por momentos, creía.