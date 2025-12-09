Suscribete a
ABC Premium

darán que hablar

Christian Costoya, un proyecto de campeón con 15 años

El piloto gallego, educado en circuitos portugueses y de familia del automovilismo, es campeón de Europa

Es el mejor piloto mundial de karts según el ránking de la FIA y acaba de fichar por la academia de novatos de McLaren

Newey asume todo el poder en Aston Martin

Costoya se proclamó campeón de Europa de karting
Costoya se proclamó campeón de Europa de karting RFEA
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los destellos que definen a Christian Costoya (Silleda, Pontevedra, 15 años) es la pregunta que realizaba a su padre, Manuel, cada vez que afrontaba un fin de semana de carreras de kart en Galicia o Portugal. «¿Quién es el piloto más rápido?», preguntaba ... el tierno infante de abundante cabellera con flequillo incorporado. Cuando su progenitor le indicaba el nombre del objetivo, Christian se lanzaba a por él con el cuchillo entre los dientes. Así ha llegado a la academia de McLaren como podía haber llegado a la de cualquier otra gran escudería, una cantera imprescindible para soñar con la Fórmula 1.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app