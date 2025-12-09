Christian Costoya, un proyecto de campeón con 15 años

Uno de los destellos que definen a Christian Costoya (Silleda, Pontevedra, 15 años) es la pregunta que realizaba a su padre, Manuel, cada vez que afrontaba un fin de semana de carreras de kart en Galicia o Portugal. «¿Quién es el piloto más rápido?», preguntaba ... el tierno infante de abundante cabellera con flequillo incorporado. Cuando su progenitor le indicaba el nombre del objetivo, Christian se lanzaba a por él con el cuchillo entre los dientes. Así ha llegado a la academia de McLaren como podía haber llegado a la de cualquier otra gran escudería, una cantera imprescindible para soñar con la Fórmula 1.

La historia de Costoya no difiere de la de tantos pilotos que han navegado por estas aguas. Hijo y sobrino de expilotos de karts en Galicia, el pequeño Christian absorbió desde niño la atmósfera conocida: válvulas, neumáticos, gasolina, tiempos por vuelta…

Nada que no hayan digerido Fernando Alonso, Carlos Sainz, Jaime Alguersuari, Roberto Merhi y otros pasajeros españoles que han conducido en la Fórmula 1. Una vida alevín, infantil y adolescente edificada en fines de semana con furgonetas o coches ranchera para acudir a carreras de karts en cualquier territorio.

Christian Costoya empezó a conducir karts poco después de haber aprendido a andar. Con tres años ya le subió su padre, un fanático de este deporte, a su primer vehículo a motor. Hizo muchos kilómetros en la nave que la familia posee en la localidad pontevedresa de Silleda, donde también ha crecido el exfutbolista del Real Madrid Joselu Mato.

Su padre lo ataba con una cuerda e iba corriendo al mismo paso que el kart para evitar que al niño le sucediese cualquier accidente. Pero a Christian le gustaba esa sensación de velocidad que tanto aman los apasionados del automovilismo.

De ahí a la competición, como es reglamentario en este deporte que precisa de gran soporte económico. Costoya ganó su primera carrera en el campeonato gallego con cinco años, cuando todavía no había cascos de su talla. No había protección exacta para su cráneo y tampoco un campeonato en España para alguien tan precoz.

Las carreras en nuestro país exigían una edad mínima de seis años y la familia Costoya se desplazó hasta la cercana Portugal, donde el requisito eran cinco años, para pisar el acelerador en pruebas en circuitos en Braga, Viseu y localidades cercanas a Oporto.

Con el hijo de Todt

A mitad de camino entre los campeonatos nacionales de karting en Portugal y posteriormente en España, Christian Costoya fue labrando sus capacidades al volante y puliendo defectos junto a otros pilotos que están por darse a conocer y de los que tendremos noticias en el futuro. Autor de numerosas victorias en los karts en España, dio el salto a las competiciones europeas y asumió su primer gran reto con solo ocho años, en el Mundial de Brasil.

Convertido en una promesa del automovilismo español, Costoya se unió a uno de los representantes más potentes en este deporte, All Road Management, la empresa de representación de Nicolas Todt, el hijo de Jean Todt, ex director general de Ferrari en la época gloriosa de Michael Schumacher y expresidente de la Federación Internacional (FIA).

Numerosos pilotos de primer nivel han pasado por la agencia de Todt. Felipe Massa, en el mejor momento de su carrera, Pastor Maldonado, vencedor de una carrera increíble en Montmeló con el Williams, o Daniil Kvyat, uno de los muchos pilotos que han recorrido el trasvase Toro Rosso-Red Bull a la sombra de Verstappen en la última década. Charles Leclerc es el más famoso, actual piloto de Ferrari.

El joven piloto trabaja con Formula Medicine para mejorar su entrenamiento mental y físico

Christian Costoya está en manos de un agente potente en la F1 y también ha empezado a trabajar con Formula Medicine, una proyecto fundado en 1994 por el doctor italiano Riccardo Ceccarelli. Se trata de un centro de medicina del deporte para el entrenamiento físico y sobre todo mental de los pilotos. Desde su creación ha colaborado con pilotos como Jarno Trulli, Robert Kubica o Charles Leclerc.

El joven proyecto de campeón fue subcampeón del mundo de karting en 2023 y campeón de Europa en el 2025. Es el número uno en el ránking mundial de la FIA en categoría de kart y lo ha fichado McLaren para su 'Programa de Jóvenes Pilotos', con el que empezará a rodar en la F4 en Yas Marina (Abu Dabi).