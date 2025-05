Carrera F1 GP Miami, en directo: última hora del ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Sigue en directo la carrera del GP de Miami de Fórmula 1, resultado, ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy.

«Alguien en la parte de atrás puede empezar con el duro porque te da más flexibilidad a alargar la parada si la lluvia no llega».

De momento no llueve en el Autódromo de Miami, pero hay muchas nubes alrededor del circuito.

8. C. Leclerc

6. C. Sainz Jr.

«Será una carrera difícil, no hemos tenido un gran ritmo en estas primeras carreras y no será hoy diferente. Si llueve pueden pasar cosas, pero saliendo tan atrás tienes mucho que perder porque no ves nada. Intentaremos cruzar la bandera a cuadros y ver en qué posición estamos al final».

Otro piloto que tendrá que remontar hoy es Lewis Hamilton, que no se metió en Q3 y sale desde la 12ª posición.

Norris ha pecado de optimista en la salida, se ha intentando meter por el exterior de Verstappen, donde no había espacio. De momento, no hay investigación, ni parece que la vaya a haber.

Según el radar, en los próximos 20 no hay nada.

Norris ha adelantado a Russell como un avión y ya es 4º, Además, lo ha pasado en una zona donde no se suele adelantar.

El de Mercedes no tiene DRS con Norris, y tiene a Carlos a menos de medio segundo.

Trompo de Fernando Alonso mientras intentaba luchar con Bearman. El asturiano puede seguir sin problemas, pero parece que esos neumáticos duros no van nada bien.

El de Red Bull no quiere soltar el liderato antes de que llegue la lluvia y está cerrando todas las puertas. Por detrás, Carlos Sainz dice que George Russell se está moviendo en frenada.