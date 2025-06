Carrera F1 GP Canadá, en directo: última hora del ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Canadá en Barcelona de Fórmula 1, el resultado, ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy.

El alemán está bajo amenaza hoy. Si recibe un punto más en la superlicencia, podría no poder correr el GP de Austria.

«Norris y Leclerc son imparables y no queremos perder tiempo con ellos. Ocatvo, noveno y décimo creo que es realista».

El piloto argentino tiene serios contratiempos en los frenos de su Alpine, y su presencia en la carrera no está garantizada, aunque los mecánicos están trabajando para subsanar la avería. Sería una pena, porque ha logrado un sufrido 12º puesto en la clasificación.

No hay unanimidad en este Gran Premio.

Albon ha caído hasta la 12ª posición. Por ahora, no hay variaciones en los primeros puestos.

El británico ya saca casi un segundo a Max Verstappen, que tiene la misma renta sobre Kimi Antonelli. Oscar Piastri ya no puede abrir DRS con el italiano, mientras que Lewis Hamilton y Fernando Alonso cierran el Top-6.

El británico no se ha podido escapar y ahora puede sufrir en la recta del tercer sector.

Está claro que no ha sido un buen inicio de McLaren. Norris está a más de 8 de Fernando Alonso.

El asturiano no querrá perder mucho tiempo, no es su batalla.