Carrera F1 GP Barcelona, en directo: última hora del ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de España en Barcelona de Fórmula 1, el resultado, ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy.

Aston Martin tendrá solo un piloto en pista en este GP de España: Lance Stroll no será de la partida tras resentirse de su lesión en las muñecas.

Ya está Verstappen a 16 segundos de Norris, después de adelantar a Russell con sus neumáticos nuevos. Aun así, hay que tener en cuenta que aún no han parado los papaya.