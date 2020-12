Verstappen borra a los Mercedes en Abu Dabi

Max Verstappen saldrá primero en el Gran Premio de Abu Dabi después de protagonizar una última vuelta magnífica que le permitió relegar a los Mercedes, habituales dominadores de la primera línez durante el campeonato. Bottas fue segundo y Hamilton, que volvía tras su ausencia por coronavirus, ocupará un lugar en la segunda línea junto a Norris.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING 🏁



