Carlos Sainz y Lando Norris ya saben cómo será el sonido que les acompañe durante el próximo mundial de Fórmula 1. En una ceremonia que se está haciendo habitual en cada pretemporada, el equipo británico McLaren compartió en las redes sociales el sonido del motor Renault que equipará su monoplaza de este año.

Los pilotos de McLaren, junto al esto de trabajadores de la fábrica de Woking, participaron en la puesta de largo del propulsor de este año, la gran esperanza de Zak Brawn y los suyos para volver a competir los clos equipos punteros de la parrilla después de una larguísima travesía por el desierto.

Turn your volume up 🔊 and get ready to hear the #MCL34 come to life as our McLaren and Renault teams get together for the first fire up of 2019. 🤝