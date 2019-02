Fórmula 3 Sophia Floersch habla tras el accidente que pudo costarle la vida La piloto alemana de Fórmula 3 asegura que se «sorprende» cuando ve las imágenes y anuncia su regreso al asfalto dentro de poco

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 14/02/2019 12:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La piloto alemana de Fórmula 3 Sophia Floersch sufrió un grave accidente el pasado mes de noviembre. Cuando estaba disputando el Gran Premio de Macao, perdió el control de su monoplaza y su coche salió disparado contra un andamio que había en una de las curvas. Aquel día estuvo a punto de perder la vida.

Tras un complicado rescate y una operación de once horas, Floersch logró salir adelante. Recientemente ha reaparecido en una televisión británica y ha hablado del accidente: «Incluso cuando veo ahora el vídeo, no pienso que sea yo quien esté conduciendo», ha comenzado diciendo. «No esperaba que pareciera algo tan horrible».

Con unas cicatrices en el cuello fruto de lo ocurrido, Floersch se ha mostrado optimista de cara a volver a competir. Sin embargo, aunque no pierde la sonrisa, sigue sorprendiéndose cuando ve las imágenes de lo ocurrido aquel día de noviembre en Macao.

😱😱 Terrible accidente sufrió la piloto alemana de 17 años Sophia Floersch (Van Amersfoort Racing) en la categoría de F3 en Macao. Sophia sufrió fractura de columna y será operada mañana Lunes. 🙏🏻 pic.twitter.com/FVvwOVEekM — Ricardo Celis (@CelisDeportes) 18 de noviembre de 2018

«En ese momento quería ir y cogerle [al rival]. Bueno, a causa de esto perdí las dos ruedas y sí, en ese momento no tienes ningún control sobre el coche que hace lo que quiere», cuenta Sophia al respecto. «En algún momento empecé a volar, pero no es muy diferente con deslizarte sobre la pista. Ocurrió demasiado rápido», añadió.

«Me impactó cuando lo vi por primera vez porque no esperaba que pareciera algo tan horrible. Incluso cuando veo ahora el vídeo, no pienso que sea yo quien esté conduciendo». El accidente se saldó con un fractura en su séptima vértebra cervical, aunque nada más terminar la operación dio prueba de que su futuro sigue estando en el asfalto. «El 18 de noviembre de 2018 celebré mi segundo cumpleaños en Macao. Ahora empieza un nuevo capítulo y no puedo esperar. Concentrémonos en 2019».