Fórmula 1 - Gran Premio de Austria El show de Max Verstappen El holandés rebasa a todos los grandes en Austria y consigue un triunfo categórico

Max Verstappen expuso en Austria los argumentos que lo anuncian como el futuro dominador de la Fórmula 1. Suyo fue el recital de la temporada, al nivel de los coches Mercedes en las ocho anteriores carreras que ganaron con la gorra. Pero a Verstappen le corresponde el honor de volver a considerar que la F1 no son solo bólidos, sino también pilotos. Una demostración superlativa del holandés en el Gran Premio de Austria: se llevó la victoria después de adelantar a Vettel, a Bottas y al líder Leclerc en una última maniobra suicida pero que pareció reglamentaria. «You are the man» (Tú eres el hombre) le gritaron a Verstappen desde el box al ganar su primera prueba del curso.

Otra demostración soberbia pasó inadvertida por el show de Verstappen, la remontada de Carlos Sainz, que salió decimonoveno y terminó octavo después de saltarse límites, arriesgar como pocas veces y obtener un premio redondo que compensa el fin de semana. El McLaren progresa (Norris fue sexto) y el español se expresa rotundo con un coche al alza.

La cuestión es que Verstappen partió de pena y casi quedó sentenciado en el primer minuto, parado en la salida y medio pelotón almorzando al Red Bull delante de su gente. Séptimo. ¿Hundido? No cuando hablamos de la consistencia mental y superior de los pilotos o deportistas que no se resignan y siguen peleando. Verstappen lo hizo. Y en el tramo final recogió cadáveres en una secuencia vibrante, lo mejor de la temporada.

Es, también, el primer triunfo del motor Honda en su reingreso en la Fórmula 1. El propulsor que no valía para McLaren al final gana carreras para Red Bull.

El adelantamiento de Verstappen a Leclerc y su triunfo quedó suspendido de los despachos, ya que el momento fue investigado por los comisarios.

«Así son las carreras, si no, nos quedamos en casa y no venimos», enjuició Verstappen, rodeado de una marea de seguidores holandes y naranjas que se desplazaron a Austria. «Desde el coche lo he visto bastante claro y me ha parecido injusto», valoró Leclerc, obviamente decepcionado por el suceso.