Fórmula 1 ¿Se saltó Lance Stroll el protocolo Covid de la F1? El canadiense estuvo en Nurburgring, pero tuvo que dejar su plaza a Hulkenberg por sus molestias derivadas del virus

Actualizado: 21/10/2020 13:44h

Lance Stroll ha desvelado en sus redes sociales que dio positivo por Covid y que ya ha pasado una cuarentena de diez días para competir este fin de semana en el Gran Premio de Portugal en Portimao. Queda ahora la duda de si incumplió el protocolo Covid de la F1. El canadiense estuvo en el circuito de Nurburgring para pilotar el Racing Point, pero las dos primeras sesiones de libres se suspendieron por la lluvia y el mal tiempo. El sábado, el equipo del que es propietario el padre de Stroll, llamó rápido al alemán Nico Hulkenberg para que saliese él a disputar la clasificación. Los Stroll no dijeron que la causa de su abandono fuera el virus. Y lo mismo la FIA y el director de carreras Michael Masi, quienes no relacionaron su ausencia al Covid. Ahora, sin embargo, el piloto anuncia que ha pasado el virus.

Así lo explica Stroll: «Llegué al Nurburgring después de una prueba negativa, pero el sábado por la mañana comencé a sentirme mal y me desperté con malestar estomacal. Siguiendo el protocolo, me aislé y ya no entré en el paddock».

Y desarrolla su argumento: «No estaba en condiciones de correr, así que tomé un vuelo a casa el domingo por la mañana. Y como todavía me sentía mal, me hicieron una prueba el domingo por la noche».

«El resultado fue positivo al día siguiente, así que me quedé aislado en casa durante diez días. Afortunadamente, mis síntomas fueron bastante leves», concluye.

Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, se había perdido el Gran Premio de Gran Bretaña a principios de agosto debido a una prueba positiva de Covid-19.