Prometedor estreno de Fernando Alonso con Alpine

Fernando Alonso se estrenó este sábado en la segunda jornada de los entrenamientos de pretemporada de la Formula 1 en Bahréin. El piloto español, al volante del Alpine A521, marcó el segundo mejor tiempo del día antes del descanso, solo superado por Daniel Ricciardo con su McLaren. Alonso lideró la tabla de tiempos durante buena parte de la mañana.

Después de más de dos años sin conducir un Fórmula 1 oficial, Alonso salió a pista a las 8.05 horas. El asturiano rodó durante toda la mañana y volverá a hacerlo esta tarde. Carlos Sainz, por su parte, dejará su asiento en Ferrari a Charles Leclerc.

El debut de Alonso con Alpine despertó gran expectación entre los aficionados al Gran Circo, y este no defraudó. Aunque los tiempos en este tipo de entrenamientos no son muy significativos, ya que cada equipo y cada coche aprovecha para hacer pruebas de gasolina y neumáticos, lo cierto es que Alonso fue el más rápido en muchos momentos de la sesión matinal.

First outing done for @alo_oficial, plenty more planned for Day 02 of #F1Testing as he gets to know the #A521. pic.twitter.com/fgnlYncA6h