Fórmula 1 - GP Toscana Nuevo paseo de Lewis Hamilton El británico logra la séptima pole de la temporada y la cuarta consecutiva. Carlos Sainz saldrá noveno

Sergi Font Actualizado: 12/09/2020 16:15h

Lewis Hamilton logró una nueva pole, la sétima esta temporada y la cuarta consecutiva, lo que evidencia la supremacía del piloto británico, aunque una bandera amarilla en la última tras un incidente de Ocon privó a Valtteri Bottas de pelearle la primera plaza. Monólogo de Mercedes, que vuelve a sentir la amenaza de Verstappen en la parrilla de salida. Esa misma bandera amarilla también alcanzó a Carlos Sainz, que no pudo mejorar su mejor tiempo y partirá noveno. Charles Leclerc salvó los muebles para Ferrari con una quinta posición impensable al inicio de la jornada.

Pierre Gasly, campeón del último Gran Premio, en Monza, se quedó fuera a las primeras de cambio. El francés no pudo superar la primera eliminatoria y este domingo partirá en los últimos puestos de la parrilla, acompañado por Giovinazzi, Russell, Latifi y Magnussen, que tampoco pudieron acceder a la segunda clasificatoria. La lucha en la clase media ha sido muy competida. Y para ejemplificarlo, los dos Ferraris, a lo que únicamente les separan tres décimas, pero Leclerc ha sido sexto y Vettel se ha salvado por los pelos, rozando con la décimo quinta posición la eliminación. Todos los que hay entre medio, en tres décimas. Los Mercedes dominaron esta Q1, seguidos inmediatamente por Verstappen, una imagen usual a lo largo de esta temporada. Sainz acabó en la posición 12, entre Ricciardo y Raikkonen.

Apretada Q2 en la que Carlos Sainz se metió en la ronda final gracias aun gran último giro que dejó fuera a su compañero de equipo. Lando Norris no pudo tomar la salida en la última clasificatoria y dejó a McLaren con un solo piloto, igual que Ferrari tras la eliminación de Vettel, que tampoco superó el corte. Leclerc tuvo que defender el honor de la escudería italiana en la última ronda. Kvyat, Raikkonen y Grosjaen también quedaron eliminados mientras que en la zona alta se repetían prácticamente los mismos puestos. De hecho, la gran sorpresa es que Verstappen se colocaba solo a una décima de los Mercedes, lo que hacía presagiar carrera este domingo. Arrancaba la Q3 con la intención de Hamilton de conseguir una nueva pole, discutida por Bottas y con el holandés tratando de dar la sorpresa. Al final se cumplieron los pronósticos y Hamilton fue primero, seguido por Bottas y Verstappen, con Leclerc quinto y Sainz noveno.

«Nunca esperaba competir con Mercedes en la clasificación. Ha sido un fin de semana prometedor y esta tercera plaza es para estar contento», empezó explicando Verstappen. Hamilton apuntó que «ha sido un fin de semana complicado». «Bottas ha sido más rápido que yo en todos los libres pero he trabajado mucho para mejorar para finalmente hacer la vuelta que necesitaba. Hemos hecho el trabajo. Valtteri me ha llevado al límite pero al final he podido conseguir la pole», añadió. Por su parte, Bottas se refirió a la bandera amarilla: «Me afectó porque tenía más tiempo en el bolsillo. No pudo tener la oportunidad. Creo que se puede adelantar en este circuito, hay líneas en la que la pista es ancha, es lo que espero y si hay viento de frente me será favorable».