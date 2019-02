El arranque del Mundial de Fórmula 1 2019 está a la vuelta de la esquina. Los equipos presentan ya en sociedad sus armas, los monoplazas con los que tratarán de ocupar el cajón más alto del podio, y comparten en las redes sociales sus sensaciones de cara a un nuevo desafío.

Entre ellos está el equipo McLaren, que este jueves presenta en sociedad su nuevo coche y vive en estado de efervescencia las horas previas. Lo ha demostrado con un vídeo motivador en el que muestra imágenes del pasado y cómo se han preparado tanto sus ingenieros como sus pilotos de cara al próximo campeonato.

Unas imágenes que han aumentado las expectativas de los aficionados a la hora de conocer el nuevo monoplaza.

One team. Together. We will never stop. 👊 #FearlesslyForward#MCL34pic.twitter.com/RijkVjboE9