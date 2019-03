Mundial de F1 Kimi Raikkonen: «A menudo he pilotado mejor después de salir a pasarlo bien, beber y esas cosas» «Siempre pensé que te hace relajarte más, necesitas esforzarte y concentrarte más en la pista porque estás algo inseguro y al final, el resultado final es mejor», argumenta el finlandés

Ante la prensa Kimi Raikkonen no suele alterar el gesto. Esté feliz o contrariado el piloto finlandés suele atender a las cámaras y los micrófonos con la misma cara lo que, unido a su frialdad al volante, le ha llevado a ganarse su apodo de «iceman», hombre de hielo. Sin embargo la cosa cambia en ocasiones por la tensión de las carreras y también en sus momentos de ocio fuera de la pista.

En 'Beyond the grid', el podcast oficial de la Fórmula 1, el piloto ahora en el equipo Alfa Romeo Racing después de su etapa en Ferrari, no ha tenido problemas en confesar que pilota mejor después de salir de fiesta pues divertirse y beber le quitan el estrés propio del deporte de élite.

«Obviamente, ha sido tomado a broma de forma habitual, pero en realidad pienso que es más una verdad que una broma, ya que piloto mejor si hago lo que quiero entre carreras que si no me lo paso bien, bebo y esas cosas».

«Hay muchas teorías que lo demuestran, pilotas mejor después de habértelo pasado bien. El verano de 2013 se basó más o menos en competir y salir de fiesta. No es nada nuevo, para mí es lo normal. Para los demás, quizá suene un poco raro, pero para mí antes era normal. Siempre pensé que te hace relajarte más, necesitas esforzarte y concentrarte más en la pista porque estás algo inseguro y al final, el resultado final es mejor», argumenta el peculiar piloto de 39 años.

Poco antes de comenzar el Mundial de Fórmula 1 2019 Raikkonen confesó que se encuentra bien en su nuevo equipo, en el que competirá junto al italiano Antonio Giovinazzi: «Tengo buenas sensaciones, estoy seguro de que aún tenemos áreas que mejorar, pero todo el mundo está esforzándose mucho».