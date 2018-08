El piloto australiano Daniel Ricciardo abandonará Red Bull, equipo con el que ha conseguido siete victorias en la Fórmula 1, al final de la presente temporada, para fichar por la escudería Renault, según han confirmado ambos equipos.

«Daniel Ricciardo nos ha informado de que dejará el equipo al final de la temporada 2018», señala la escudería de Milton Keynes a través de un comunicado.

El oceánico, de 29 años, recaló en la estructura de Red Bull en 2008 como miembro del Red Bull Junior Team, con el que ganó varios títulos juveniles, y debutó en la Fórmula 1 con Toro Rosso en 2011 en el Gran Premio de Gran Bretaña.

En 2014 se hizo con un volante en Red Bull y hasta la fecha ha conseguido siete victorias, 29 podios, dos 'pole positions' y 904 puntos en el campeonato.

El 'Team Principal' de Red Bull, Christian Horner, afirmó respetar «totalmente» la decisión del australiano, al que desea «todo lo mejor en su futuro».

«Nos gustaría agradecerle su dedicación y el papel que ha desempeñado desde que se unió al equipo en 2014; los mejores momentos son las siete victorias y los 29 podios que ha logrado hasta ahora con nosotros», destacó.

«Ahora continuaremos evaluando las numerosas opciones disponibles para nosotros antes de decidir quién acompañará a Max Verstappen en la temporada 2019. Mientras tanto, todavía quedan nueve carreras en 2018 y estamos totalmente enfocados en maximizar cada oportunidad para Max y Daniel», finalizó.

Entre los movimientos que podrían desencadenarse tras la marcha del australiano está el posible cambio de aires de Carlos Sainz, del que se habla para unirse a la escudería McLaren. De hecho, la escudería Renault anunció minutos después del comunicado el fichaje de Ricciardo para 2019.

We are delighted to announce that @danielricciardo will join @RenaultSportF1 as race driver from 2019. Full report 👉 https://t.co/9LUkd22abr#RSspiritpic.twitter.com/OIXUbjIoRm