El español Fernando Alonso (McLaren), que finalizó decimocuarto este domingo el Gran Premio de Japón, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula 1, manifestó en Suzuka que «ha estado divertido», pero que «ha sido un fin de semana difícil», en el que compitió con un coche sin posibilidades de éxito.

El piloto ovetense, que salió decimoctavo y avanzó cuatro puestos en carrera, pudo haber acabado mejor de no haber sido sancionado con cinco segundos por saltarse una 'chicane', por culpa, a su entender, del canadiense Lance Stroll (Williams).

«Bueno, no se puede hacer nada ya ahora, hablamos en el 'briefing' que cuando un coche se mueve en frenada, bueno, es algo que no se puede hacer; y yo suponía que iba a ser una penalización para los que me sacaban a la hierba», comentó a las televisiones Alonso tras el Gran Premio de Japón, en el que obtuvo dos de sus 32 victorias en F1, categoría en la que no correrá el año que viene.

«Pero, bueno, de todas maneras no cambiaría mucho la cosa, estábamos en torno al doce o catorce y no podíamos puntuar», admitió Alonso, que a pesar de llevar más de cinco años sin ganar una carrera y más de cuatro sin subir al podio -tras cuatro años para el olvido en McLaren-, sigue siendo el tercer piloto más laureado de la parrilla, por detrás del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) -que este domingo dejó virtualmente sentenciado a su favor el Mundial- y del alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

«Espero que la próxima tengamos un poco más de ritmo», indicó el doble campeón mundial asturiano de F1 (2005 y 2006, con Renault), que adelantó bastantes posiciones, pero que tras su parada en boxes regresó último a pista y al final tuvo que pasar a los Williams para terminar en la posición en la que concluyó la prueba.

«En la primera vuelta recuperamos posiciones en las 'eses' por fuera. En la salida también. Ha estado divertido, pero ha sido un fin de semana difícil», comentó. «No tuvimos ritmo ni en los entrenamientos, ni en la crono. En la carrera tampoco íbamos volando y es normal que estemos fuera de los puntos», añadió Alonso.

«Estoy contento de haber acabado y despedirme de este circuito que me encanta, al menos disfrutando y viendo la bandera de cuadros", declaró el asturiano, que competirá el próximo fin de semana en Fuji, asimismo en Japón, donde intentará reforzar su liderato en el Mundial de Resistencia (WEC) con el equipo Toyota Gazoo Racing.

«Allí, ojalá que podamos repetir una buena actuación, ayudar a Toyota a acabar primero y segundos en el campeonato en su carrera de casa y seguir sumando puntos para el campeonato», comentó.