Hamilton se mete en un lío tras hacer un comentario sobre Bill Gates

Lewis Hamilton se ha acostumbrado en las últimas semanas a ponerse a sí mismo en el ojo del huracán. Hace cosa de un mes se granjeó la crítica del mundo del toro tras arremter contra la tauromaquia en España - «Esto es asqueroso, España», llegó a decir- . Poco después, a raíz de las protestas antirracistas en la Fórmula 1, el piloto británico lamentó haber sido silenciado en el pasado, lo que dio mucho que hablar en el seno del Gran Circo. La última polémica ha sido a raíz de una publicación en su cuenta de Instagram .

A pesar de que en esta ocasión no fue tan claro en sus declaraciones, un comentario suyo a un vídeo de Bill Gates ha levantado una gran polvareda. Tanto es así que Hamilton decidió borrar poco después su publicación y tratar de aclarar lo ocurrido. En primer lugar, la publicación que después eliminó era una frase que decía lo siguiente: «Recuerdo cuando dije mi primera mentira» . Esta estaba escrita sobre un vídeo de Bill Gates en el que negaba que él hubiera creado el coronavirus, que la vacuna no fuera a ser segura o que su idea fuera implantar microchips a través de esta. Muchos interpretaron el comentario del piloto británico como una muestra de una posición antivacunas o basado en algún tipo de teoría de la conspiración.

Dado el revuelo que generó su frase, Hamilton se apresuró a borrar este contenido y, acto seguido, publicar otro que decía lo siguiente: «Hola, chicos. Me he dado cuenta de algunos comentarios en mi publicación anterior sobre la vacuna del coronavirus y quiero aclarar lo que quería decir, ya que sé por qué se pueden haber malinterpretado. En primer lugar, no había visto el comentario adjunto y eso es 100% mi culpa. Tengo mucho respeto por la labor de caridad que hace Bill Gates. También quiero dejar claro que no estoy en contra de la vacuna, no dudo de que será importante en la lucha contra el coronavirus y confío en que se desarrolle para ayudar a salvar vidas. Después de ver el vídeo, me di cuenta de que dejaba claro que hay muchas dudas sobre los efectos secundarios y sobre cómo se va a financiar. Puede que no siempre haga bien mis publicaciones, soy humano y aprendo cada día. Todo mi optimismo».