Fórmula 1 - GP Toscana Hamilton gana una accidentada carrera Un multitudinario accidente provocado por el safety car deja sin opciones a Carlos Sainz

Sergi Font Actualizado: 13/09/2020 17:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lewis Hamilton volvió a ganar una nueva carrera esta temporada y dio otro paso hacia el título. Ya son seis triunfos este año en una nueva exhibición de Mercedes en un Gran Premio marcado por los accidentes, sobre todo el segundo de ellos cuando el coche de seguridad avisó tarde de su marcha. El británico, que tuvo un mal inicio de prueba, con una mala salida, enmendó su error con la nueva salida tras a bandera roja. Se colocó primero y, como suele ser habitual, sacó el codo por encima de su monoplaza y solo le faltó encenderse un pitillo mientras se dirigía a un nuevo triunfo. Pero una nueva bandera roja puso el casillero a cero. Salida en la que Hamilton mantuvo la primera posición sin dejarse sorprender, algo que no pudo hacer Bottas, superado por Ricciardo. Le duró poco la alegría al piloto de Renault, que fue superado a las pocas curvas por el finlandés. La foto del podio, con los dos Mercedes y Verstappen, varió en esta ocasión tras el accidente del holandés, que se quedó fuera sin llegar a completar el primer giro. Su puesto en la tercera plaza lo ocupó Alexander Albon. Logró el piloto de Red Bull el primer cajón de su vida.

Ya advertían todos los pilotos que Mugello era un circuito estrecho con dificultades para adelantar y dos curvas duro la tranquilidad tras una excelente salida de Valtteri Bottas, que adelantó a Hamilton, y una pésima de Max Verstappen, que se quedó sin potencia y vio como media parrilla le adelantaba. La desgracia del holandés se prologó cuando se tocó con Pierre Gasly y ambos pilotos se quedaron varados en la grada. El ganador de la última carrera no pudo evitar al Red Bull del neerlandés y le embistió con su Alpha Tauri. Frustración de Verstappen estampando el volante de su monoplaza. Algo mejor le fue a Carlos Sainz, que unos metros después trompeó y quedó en última posición, aunque Vettel, que no pudo esquivarle, tuvo que pasar por boxes para cambiar su morro. Bandera amarilla con Bottas, Hamilton y Leclerc en primera posición, Sainz 15 y Vettel cerrando la formación.

En el sexto giro apagó las luces el coche de seguridad. Pero lo hizo muy tarde y lo aprovechó Bottas, que no podía ser atacado hasta pasar por la línea de meta. Ralentizó la carrera y se provocó el caos porque nadie podía adelantar, algo que los pilotos de atrás no esperaban cuando iban con el pie a fondo. Frenó Magnussen y los de atrás de lo zamparon. Ni medio kilómetros duró la nueva carrera antes de que se produjera un accidente multitudinario que acabó con bandera roja y cuatro pilotos fuera. Entre ellos Carlos Sainz, que salió de su monoplaza doliéndose de la mano. Latifi, Magnussen y Giovaninazzi también llenaron la recta de fibra de carbono. Siete vueltas, siete abandonos (Ocon tampoco salió) y ni una vuelta completa de Gran Premio. Enfado monumental de los pilotos con el coche de seguridad y guerra abierta entre los pilotos y la FIA, que pedirán explicaciones. Un coche de seguridad debe proteger a los pilotos, nunca generar más peligro.

«Es una situación muy peligrosa y me ha recordado una cosa que pasó el año pasado cuando vas a 250 kilómetros por hora. No deberían pasar estas cosas. He sufrido un golpe en la mano pero estoy bien. Lo que está claro es que pensábamos que por la mitad trasera de la parrilla se había lanzado la carrera pero hemos tenido que frenar todos y ha habido un efecto dominó. Yo venía de los último cogiendo el rebufo y cuando me he encontrado a todos de frente ha sido una sensación que no se la deseo a nadie porque es a una velocidad muy alta y muy peligrosa. Deberán haber conversaciones sobre esta situación que ha pasado», explicó Carlos Sainz antes de que se relanzara la carrera, lamentando la nueva normativa que provocó el accidente. Tras el parón, Hamilton enmendó su error y fue capaz de adelantar a Bottas en la nueva salida. Los des Mercedes se lanzaron a por un nuevo doblete. La única duda parecía radicar en quién lograría la tercera plaza. A falta de 15 vueltas se estrelló Stroll y provocó un nuevo coche de seguridad que, en lugar de frenar a Hamilton, retuvo a Bottas. Nuevo error del safety car que perjudico claramente al finlandés y permitió el cambio de gomas del británico, que mantuvo la primera plaza. Decidió el director de carrera que debía mostrar la bandera roja y provocó una nueva resalida, que le devolvía la oportunidad a Bottas. Pero Hamilton no se dejo sorprender y mantuvo la primera plaza, hasta el final.