Fórmula 1 El halo libró a Lecrec de un drama en Spa «No sé cómo hubiera acabado sin el halo, pero estoy muy feliz de haberlo tenido», dijo el piloto francés

Ha sido una de las imágenes de la temporada de Fórmula 1. El tremendo accidente de Fernando Alonso, cuyo McLaren pasó muy cerca de la cabeza de Charles Lecrec, el piloto de Sauber sobre el que voló. «No sé cómo hubiera acabado yo sin el Halo, pero estoy feliz de haberlo tenido. He tenido suerte», dijo el francés.

Así lo explicó Charles Lecrec. «Todo fue muy rápido, así que en el momento no te das cuenta de lo que está pasando. Obviamente sabía que era un coche naranja, sabía que Fernando estaba detrás de mí, así que supuse que era él quien me pasaba por encima. Al principio pensé que no era un error, y Fernando vino contra mí, pero vi que en realidad fue Nico quien golpeó a Fernando y él me golpeó a mí».

A todo el mundo le pareció tremendo el accidente. No tanto al galo. «Por supuesto, sentí el impacto, pero no fue tan grande. En imágenes es bastante espectacular, pero no fue tan grande en el coche».

Lecrec exculpó en cierta manera a Hulkenberg, el piloto que chocó contra Alonso y que no tiene mala fama en la Fórmula 1, sino todo lo contrario. «Nico no es un piloto que tiene un pasado y sé que no lo hizo de manera deliberada. Por un error así no creo que merezca perderse un gran premio. Si fuera algo adrede y peligroso sí, pero no en esta situación».