El piloto alemán Nico Hulkenberg (Renault) firmó este jueves el mejor crono (1:17.393) de la cuarta jornada de entrenamientos oficiales de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló, así como el más rápido de toda la semana.

Esta primera tanda terminó con la sensación de que Ferrari mejora pero, sobretodo, de que todavía ninguna escudería ha enseñado sus cartas. Hulkenberg logró ese mejor tiempo con el neumático más blando de la gama llevada por Pirelli a Barcelona, el C5, un neumático que todavía no han colocado en sus monoplazas ni Mercedes ni Ferrari, que con toda probabilidad lo estrenarán en la segunda semana de entrenamientos.

And here’s what the overall times look like after four days of #F1testing@Circuitcat_eng#Fit4F1pic.twitter.com/XYYOhoJBfZ