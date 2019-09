El holandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, donde el líder del mundial, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), fue tercero y el español Carlos Sainz (McLaren-Renault) séptimo.

Con un tiempo de 1.40"259, Max Verstappen fue el más rápido y sacó una décima y media al alemán de Ferrari Sebastian Vettel (1'40"426), para aventajar también a Hamilton (1.40.925) al término de una sesión en la que Sainz fue de menos a más.

Después de haber rodado fuera de los diez primeros puestos, el español concluyó séptimo en Marina Bay, el circuito en el que hace dos años firmó su mejor actuación con un cuarto puesto, después de no haber podido puntuar en los últimos grandes premios de Bélgica e Italia.

Pese al segundo puesto de Vettel, Ferrari se encontró este viernes con un problema en la caja de cambios del monegasco Charles Leclerc, ganador en Monza el pasado día 8 y cuarto en el Mundial, que le impidió completar la sesión.

También el Mercedes de Valtteri Bottas quedó muy dañado en su parte delantera, después de que el finlandés se saliera de la trazada a la salida del túnel y chocara contra el muro.

Singapore bites! The moment Valtteri Bottas slammed out of FP1 😬#F1#SingaporeGPpic.twitter.com/HPH72RWZys