Actualizado: 22/11/2018 12:43h

Actualizar

Termina la rueda de prensa de Fernando Alonso, que atiende ahora a las televisiones con derechos. «Con ganas de pasar también esta última carrera. Quiero disfrutarlo y que sea lunes».

¿Qué esperas de esta última carrera?: «Disfrutar la carrera es mi principal prioridad. No puedo luchar por cosas grandes pero estamos luchando con Force India en el Mundial de constructores. Quiero quedar por delante de ellos».

¿Qué echarás de menos de la F1?: «Pilotar los coches. Son increíbles aunque sean quinto. Si puedes ganar o estar en el podio es una felicidad añadida, pero durante los libres estos coches ya son especiales. También hay aspectos negativos, sobre todo si has dedicado 18 años y no tienes tiempo libre, amigos, familia...

¿Qué te devolvería a la F1?: «No sé qué traerá el futuro. Ahora me concentró en la Triple Corona yu otras carreras que añadiré. Para 2020 no sé cuál es el plan. Más allá es imposible pensar. La vida es larga y bonita. Me gusta la F1 y si estaré aquí en el futuro en la F1 como piloto o jefe de la FIA ya se verá...».

¿La pregunta que nunca te han hecho?: «No, me han hecho todas. Es imposible que falte alguna. No echo de menos ninguna».

Habla Hamilton: «Nunca tuve un problema personal con Fernando en 2007. Creo que fue la gestión del equipo lo que nos enfrentó. Fuera de la pista jugábamos juntos a videojuegos. Había bastante armonía. Ahora el respeto es altísimo entre nosotros y ya no va a cambiar. Espero que Fernando vuelva. Siempre le he respetado como piloto y espero que le vaya muy bien en el futuro».

Su debut: «Mi comienzo fue muy distinto al que tendrán Lando y George. Empecé en Minardi. No podía probar el coche antes de la primera carrera. El equipo estaba en bancarrota. Pusimos el volante el jueves y recuerdo salir en los libres 1 y casi chocarme con los coches que esperaban en el semáforo rojo porque no encontraba el botón de neutro. No fue el debut perfecto».

Su mayor rival: «Es difícil escoger uno. Tendría que decir Michael Schumacher. No por una razón en particular, sino porque cuando yo llegué él dominaba. Esas batallas fueron especiales en ese momento. Creo que ahora mismo tenemos una de las generaciones de mayor talento. Todos los pilotos están muy preparados. Llegan todos con un nivel impensable hace dos décadas. Si tuviera que escoger uno sería Michael por motivos personales, no por motivos técnicos».

Regreso de Kubica: «Es uno de los grandes talentos de este deporte y es genial verle de nuevo en las carreras. Queda por ver su rendimiento y el del coche. Solo hemos visto un par de tests. Si él está al cien por cien será increíble verle».

Orgulloso de lo conseguido: «Me siento muy orgulloso de cómo se ha vivido la F1 en España. Recibir el Príncipe de Asturias me hizo sentirme muy orgulloso. Se enganchó mucha gente a este deporte y eso es más grande que ningún trofeo».

Posible regreso: «Ahora es difícil pensar en que volveré, pero la puerta no está cerrada. No sé cómo me voy a sentir ahora. Llevo haciendo esto toda la vida. Igual en abril o en mayo esté desesperado en el sofá y encuentre la forma de volver. Pero no es la idea inicial».

Su mejor carrera: «Si tuviera que elegir solo una carrera sería Valencia 2012. De 100 veces que la repitiera no la ganaría en 99. Fue una ejecución perfecta. El coche no era especialmente rápido. Ni siquiera entré en la Q3. no estábamos en una posición dominante, pero...».

Su mejor momento: «Lo mejor que me llevo de la F1 es la gente con la que he trabajado. tengo 37 años y he corrido media vida aquí. he trabajado con ingenieros, diseñadores, los medios. hemos compartido muchs cosas y eso es lo mejor que me llevo».

Alonso: «¿Mi legado? He intentado dar lo máximo. Hemos abierto un kart para niños, con temas de seguridad vial. Hay mejoras que cuando yo llegué no estaban«.

De momento se ve a un Fernando Alonso serio. Poco expresivo.

Hamilton: «No ha estado mal correr contra él. Hemos tenido buenos y malos momentos. Consiguió grandes cosas antes de que yo entrara en la F1. Es un privilegio haber corrido con él. El deporte le echará de menos».

Alonso: «De momento es un fin de semana más. El domingo tendré más emociones. Todavía no estoy pensando en esta última carrera. Me encuentro bien. Será especial y emocionante».

Comienza ya la rueda de prensa de Fernando Alonso. Junto a él, Hamilton, Norris y George Russell, piloto de Williams en 2019 junto a Kubica.

CONFIRMED: Robert Kubica will race for @WilliamsRacing in 2019!



He will make his return more than eight years since his last #F1 race, and will partner @GeorgeRussell63 for next year's campaign pic.twitter.com/frlGNr4XAg — Formula 1 (@F1) 22 de noviembre de 2018

En apenas unos minutos, a las 12.00, hora peninsular española, saldrá Fernando Alonso a la sala de prensa del circuito de Abu Dhabi para dar su última rueda de prensa oficial como piloto de F1. Será la última después de 17 años de exposición absoluta de un deporte que se va a sentir extraño sin él.

Sigue en directo, a partir de las 11.45, la última rueda de prensa oficial de Fernando Alonso en la Fórmula 1. El asturiano comparece en el circuito de Abu Dhabi en la previa del gran premio acompañado de Lewis Hamilton y junto a sus sustituto en McLaren, Lando Norris.