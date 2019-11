Fórmula 1 La oscura teoría del exrepresentante de Schumacher sobre su estado de salud «Quizá Corinna tenga miedo de que vea lo que está sucediendo y revele públicamente la verdad»

Desde que hace ya casi seis años el heptacampeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher sufrió un grave accidente de esquí en Meribel, en los Alpes franceses, poco se conoce de su verdadero estado de salud. Son pocos los privilegiados que tienen acceso al mítico piloto alemán, alejado de los focos y muy protegido por su familia.

Una situación que ha provocado rumores de todo tipo a lo largo de estos años. El último, que Schumacher habría recuperado la consciencia tras recibir un tratamiento experimental en el Hospital Europeo Georges Pompidou de París.

Estas especulaciones han provocado que la mujer del piloto, Corinna, haya concedido una entrevista a la revista «Mercedes She Magazine» en la que habla, poco, de la situación de su marido.

«Puede estar seguro de que está en las mejores manos y de que estamos haciendo todo lo humanamente posible para ayudarlo», apuntó respecto al estado del piloto y el misterio que lo rodea.

Y añadió al respecto: «Por favor, comprenda que estamos siguiendo los deseos de Michael y manteniendo un tema tan sensible como la salud, como siempre ha sido, en la privacidad».

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con la forma en que la familia está llevando el asunto. Es el caso de Wil Weber, su exrepresentante.

«Sé que Michael tiene un problema grave, pero no puedo seguir su progreso. Me gustaría saber cómo está, tomar sus manos o sentir su rostro, pero lamentablemente, Corinna no lo permite», se lamentó. «Quizá tenga miedo de que vea lo que está sucediendo y revele públicamente la verdad», agregó.

«Creo firmemente en su recuperación, porque es un luchador. Si hay alguna posibilidad, se aferrará a ella. Esto no puede ser el final. Rezo por él y estoy convencido de que le volveremos a ver», zanjó.