Fórmula 1 Involución de McLaren, el peor equipo en Spa Ambos coches quedaron fuera durante la Q1; Vandoorne fue último y Alonso decimoséptimo

J. Carlos Carabias

Madrid Actualizado: 26/08/2018 01:00h

Ha anunciado Fernando Alonso que se retira de la Fórmula 1 y ya no hay motor Honda al que echar la culpa. McLaren vive una involución alucinante: en el Gran Premio de Bélgica es el coche más lento de la parrilla, junto al Williams. Dos escuderías históricas que no salen del agujero. Sus cuatro monoplazas fueron los peores en el sinuoso circuito de Spa. Alonso no pasó de la Q1, eliminado en la primera ronda, y Vandoorne fue el último clasificado. Un desastre.

«Mi decisión es independiente de los resultados –explicó el asturiano después de formación de la parrilla. En 2004, Schumacher ganó el Campeonato del Mundo en Hungría, a mitad de verano. Y seguimos hasta el final, no tiene nada que ver con los resultados. Estoy encantado de lo que he conseguido. Un chaval de Oviedo... dos veces campeón del mundo y, 17 años después, a otra cosa».

La pole fue de nuevo para Hamilton, imponente en la lluvia, por delante de Vettel. Enfadado con el rendimiento del Renault, Carlos Sainz saldrá decimocuarto (15.10 horas, Movistar Fórmula 1).