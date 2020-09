Fórmula 1 | Gran Premio de la Toscana El coche de seguridad provoca un accidente múltiple y arruina la carrera de Carlos Sainz El piloto español sufre un golpe en la muñeca pero por suerte no fue nada grave

Accidente multiple en Mugello que milagrosamente no ha provocado nada grave ne ningún piloto, más allá de varios abandonos como el de Carlos Sainz. En el sexto giro apagó las luces el coche de seguridad. Pero lo hizo muy tarde y lo aprovechó Bottas, que no podía ser atacado hasta pasar por la línea de meta. Ralentizó la carrera y se provocó el caos porque nadie podía adelantar, algo que los pilotos de atrás no esperaban cuando iban con el pie a fondo. Frenó Magnussen y los de atrás se lo zamparon.

Ni medio kilómetros duró la nueva carrera antes de que se produjera un accidente multitudinario que acabó con bandera roja y cuatro pilotos fuera. Entre ellos Carlos Sainz, que salió de su monoplaza doliéndose de la mano. Latifi, Magnussen y Giovaninazzi también llenaron la recta de fibra de carbono. Siete vueltas, seis abandonos y ni una vuelta completa de Gran Premio. Enfado monumental de los pilotos con el coche de seguridad y guerra abierta entre los pilotos y la FIA, que pedirán explicaciones. Un coche de seguridad debe proteger a los pilotos, nunca generar más peligro: «Estoy bien, solo he sufrido un golpe en la muñeca y en la mano. Es una situación muy peligrosa que no sebería repetirse», explicó Sain.