Fórmula 1 El emocionado agradecimiento de Niki Lauda

Finalmente Niki Lauda, leyenda del automovilismo y la Fórmula 1, no pudo estar en el Gran Premio que cierra la temporada. En plena recuperación por el trasplante de pulmón al que se sometió el pasado mes de agosto, le ha resultado imposible acudir a Abu Dabi, pero el asesor del equipo Mercedes quiso estar presente aunque fuera a través de un vídeo que ha colgado el equipo en las redes.

«Este mensaje es para mi equipo y mis amigos. He pasado por unos tiempos difíciles con mi estado de salud. El apoyo que he recibido de todos vosotros ha sido increíble. Salí rápidamente de la cama porque me sentía en casa, en una gran familia de amigos», agradeció.

«Este año ha sido magnífico, quinto campeonato consecutivo para Lewis, Bottas ahí. No podríamos haber hecho un trabajo mejor» se congratuló por los resultados de Mercedes.

«Y ahora el mensaje importante es que estaré ahí pronto. Allá vamos, allá vamos. Llega la presión para el sexto. Muchas gracias», concluyó.